Son dakika haberi! Haymana'da 2006 yılında kayıp çocuk ile ilgili gelişme - Son Dakika

Son dakika haberi! Haymana'da 2006 yılında kayıp çocuk ile ilgili gelişme
03.11.2020 13:26
Son dakika 3. sayfa haberi... Haymana'da 2006 yılında kayıp çocuk ile ilgili gelişme Hayman Savcılığı bir kuyuda araştırma yaptırıyor Ankara'nın Haymana ilçesinde 2006 yılında kaybolan Memduh K. ile ilgili Haymana Savcılığı bir kuyuda araştırma başlattı.
Haymana'da 2006 yılında kayıp çocuk ile ilgili gelişme
Hayman Savcılığı bir kuyuda araştırma yaptırıyor
ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde 2006 yılında kaybolan Memduh K. ile ilgili Haymana Savcılığı bir kuyuda araştırma başlattı.
Alınan bilgiye göre, Haymana'da 2006 yılında kaybolan 14 yaşındaki Memduh K. ile gelen bir ihbarı değerlendiren Savcılık bir kuyuda araştırma yaptırdı. Kuyuda yapılan aramada kemik parçaları bulunduğu öğrenildi.
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