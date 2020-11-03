Son dakika haberi! Haymana'da 2006 yılında kayıp çocuk ile ilgili gelişme - Son Dakika

Haymana'da 2006 yılında kayıp çocuk ile ilgili gelişme

Hayman Savcılığı bir kuyuda araştırma yaptırıyor

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde 2006 yılında kaybolan Memduh K. ile ilgili Haymana Savcılığı bir kuyuda araştırma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Haymana'da 2006 yılında kaybolan 14 yaşındaki Memduh K. ile gelen bir ihbarı değerlendiren Savcılık bir kuyuda araştırma yaptırdı. Kuyuda yapılan aramada kemik parçaları bulunduğu öğrenildi.