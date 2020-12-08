Son dakika haber! Hayrabolu'da semt pazarlarında HES kodu uygulamasına başlandı - Son Dakika

Hayrabolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında semt pazarlarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması başlatıldı.

Zabıta ekiplerince, Alpullu Caddesi'nde bulunan semt pazarının girişinde esnaf ve vatandaşların HES kodu sorgulaması yapıldı.

Hayrabolu Belediyesi Zabıta Müdürü Kutsal Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, pazar yerlerinde esnafın ve vatandaşların tedbirlere uyduğunu söyledi.

HES kodu olmayan esnafın ve vatandaşların pazar alanına girişlerine izin verilmediğini vurgulayan Türkyılmaz, "Semt pazarlarımızı vatandaşımızın sağlığı açısından daha güvenli hale getirebilmek için Belediye Başkanımız Osman İnan'ın talimatıyla HES kodu uygulamasına başladık. Vatandaşımız da bize destek veriyor. Uygulamadan son derece memnun olduklarını görüyoruz." dedi.

Esnaf Okan Sabak da HES kodu uygulamasının sağlık açısından faydalı olacağına inandığını belirtti.