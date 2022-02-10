Konya'da hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartıştığı baba ile oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Kunt ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Söz verilen sanık Kunt, olaydan önce babasından kalan araziyle ilgili kardeşinin eşi olan maktul Hüseyin Kayabaşı ile arasında bazı anlaşmazlıkların bulunduğunu söyledi.

Arazisinde son üç yıldır ekim yapmadığını, bu süreçte buranın köylü tarafından hayvan otlatmakta kullanıldığını anlatan Kunt, "Maktul Hüseyin de hayvanlarını burada otlatıyordu. Bu yıl burayı ekmeye karar verdim. Araziyi ekime hazırlamak için kızlarım alana gittiğinde maktul Hüseyin ve oğulları kızlarımın önüne çıkıp tehdit ve hakaretlerde bulunmuş. Daha sonra da bu tehdit ve hakaretlerini sürdürdüler." ifadelerini kullandı.

Söz konusu araziye buğday ektiğini, olay günü başka yerde hayvan otlattığını aktaran Kunt, buğdayını kontrol etmek üzere arazisine gittiğinde ağılında, bağlanmış şekilde Hüseyin Kayabaşı'nın köpeğini gördüğünü iddia etti.

Kendisini korumak için hedef gözetmeksizin ateş etmiş

Bunun üzerine maktulü aradığını, telefonda tartıştıklarını belirten Kunt, şöyle konuştu:

"Köpeğini saldım ve sürümün bulunduğu yere gittim. Maktuller Hüseyin ve oğlu Osman'ın yakınlarda olduğunu gördüm. Hüseyin eliyle işaret ederek beni çağırdı. Yanlarına gittiğimde elimde bir sopa, sırtımda da asılı tüfeğim vardı. Maktullerin de ellerinde sopa gördüm. Ayrıca Osman'ın elinde tüfek de vardı. Yanlarına gider gitmez bana saldırdılar. 1-2 dakika arbede yaşandı. Ardından kaçmaya başladım. Yaklaşık 50-60 metre uzaklaşmıştım ki 2-3 el tüfek sesi geldi. Sırtımdan vurulduğumu anladım ve yere düştüm."

Kunt, yerde yatarken maktullerin kendisine tekrar saldırdığını, kendisini korumak için tüfeğiyle hedef gözetmeksizin ateş ettiğini söyledi.

Suç işleme kastının bulunmadığını savunan Kunt, tahliyesini istedi.

Maktul Hüseyin'in eşi müşteki Ayşe Kayabaşı ise sanığın yalan söylediğini, olaydan önce tehdit içeren ifadelerin maktulün değil sanığın kullandığını kaydetti.

Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Kayabaşı, "Olay günü de sanık eşimi arayıp, 'Seni öldürürüm.' dedikten sonra eşimin yanına gitmiştir. Sanıktan şikayetçiyim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Meram ilçesi Evliyatekke Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Kunt (50) ile Hüseyin Kayabaşı (46) ve oğlu Osman Kayabaşı (17) arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden 4 Mayıs 2021'de çıkan silahlı kavgada, Osman Kayabaşı olay yeri, Hüseyin Kayabaşı ise hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti.

Tutuklanan Kunt hakkında, "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.