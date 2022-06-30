Meram ilçesi Evliyatekke Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Hüseyin K. (50) ile Hüseyin Kayabaşı (46) ve oğlu Osman Kayabaşı (17) arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden 4 Mayıs 2021'de çıkan silahlı kavgada, Osman Kayabaşı olay yeri, Hüseyin Kayabaşı ise hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Hayvan otlatma meselesi yüzünden baba ve oğlunu öldüren sanığın yargılaması sürüyor - Son Dakika

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