Son dakika haber... Hayvan pazarlarında hareketlilik - Son Dakika

Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Beyler Mahallesinde kurulan hayvan pazarında alıcı ile satıcı arasında yapılan elle tokalaşmaya Kovid-19 tedbirleri nedeniyle son verilirken geleneği sürdüren kurbanlık satıcıları plastik borudan yaptıkları aparatla pazarlık işini tamamlıyor.

Yaklaşık 40 yıldır besicilikle uğraşan Cuma Şahin (60), pazarda müşteri olan Ahmet Kayatürk ile yaptıkları pazarlıkta 90 kilogram ağırlığındaki bir koç için 2 bin 650 liradan plastik boru aparatıyla tokalaşarak 2 bin 500 liraya anlaştı. Bazı satıcıların ise koyunlara da maske taktığı görüldü.

Besici Şahin ise Kovid-19 salgını dolayısıyla tedbir amaçlı sosyal mesafe için plastik boru aparatını kullandıklarını, koçlara sembolik taktığı maske ile de dikkat çekmek istediğini belirtti.