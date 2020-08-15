Son dakika haber! Hayvanseverler, Hatay'da 20 hayvanın öldüğü barınağa verilen cezayı az buldu - Son Dakika

HATAY Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nce, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 20 hayvanın ihmal nedeniyle ölmesi üzerine verilen 18 bin 940 TL'lik cezayı, hayvanseverler az buldu. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Hatay gönüllüsü Gökhan Çam, yaşanan sorunun eğitim eksikliği ve alan yetersizliğinden kaynaklandığını, belediyenin 4 yıldır barınak sorununu çözemediğini söyledi.

Geçen 11 ve 12 Ağustos günlerinde sosyal medyada yayınlanan ve çok sayıda sokak hayvanının öldüğünü gösteren görüntüler üzerine Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonunda, görüntülerin belediyeye ait Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştiği tespit edildi. Konuyla ilgili valilik tarafından yapılan açıklamada da yaklaşık 40 görüntünün incelenmesi sonucunda, 20 hayvanın bakımlarının ihmal edilmesi nedeniyle öldüğünün saptandığı bildirilerek, şöyle denildi:

"5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlere muhalefet etmekten, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 18 bin 940 lira idari para cezası uygulanmıştır. Mevcut hayvan barınaklarının mevzuatlarda belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı hususlarında gerekli denetimlerin yapılması ile görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkililer hakkında, ilgili kurum yetkililerinden gerekli idari ve adli işlemlerin başlatılması talep edilmiştir. Hayvanlar dünyayı birlikte paylaştığımız varlıklardır. Yaşayan tüm canlılar gibi onlar da, doğanın, eşit haklı bireyidir. Rahat yaşamalarını sağlamak, onlara iyi, uygun muamele edilmesini temin etmek ve en iyi şekilde korunmaları kamunun görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır." 'VERİLEN CEZAYI YETERSİZ BULUYORUZ'Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Hayvan Hakları Federasyonu Hatay gönüllüsü Gökhan Çam, "Yetkililerle bugüne kadar yaptığımız görüşmelerde hiçbir netice alamayınca biz üzülerek görüntüleri sosyal medyaya taşımak zorunda kaldık. Bugüne kadar burada o kadar hayvan öldü. Bunun yükü, vebali ağır. Çünkü gün geçtikçe başka canlar da kaybediyoruz. Verilen cezayı bizler yetersiz buluyoruz. Biz belirlenen diğer yaptırımların da uygulamaya geçirmesini istiyoruz. Buranın hayvanlar açısından yaşanabilir bir alan olmasını istiyoruz. Bizim sesimizi duyan Hatay Valisi Rahmi Doğan 'a teşekkür ediyoruz. Burada hayvanların sağlıklı bir şekilde bulaşıcı hastalıklardan kurtularak, mamasını, suyunu temiz bir şekilde yiyip, içip burada konaklamalarını istiyoruz" dedi.'4 YILDIR BARINAK KURULAMADI'Barınakta personel eksikliği olmadığını, sorunun eğitim eksikliği ve alan yetersizliğinden kaynaklandığını ileri süren Çam, şunları söyledi: "Hatay Büyükşehir Belediyesi yaklaşık olarak 4 yıldır burada Hatay il sınırları içerisinde büyük bir barınak kurmak için araştırmalar yapıyor. Bu 4 yıldır bitmeyen bir süreç. Hatay genelinde 15 ilçe var. Bu 15 ilçenin 3'ünde gerekli şartları taşıyan barınak var. Bunlardan biri bulunduğumuz barınak. İskenderun 'da ve Samandağ 'da bulunan bir barınak var. Samandağ'daki barınağımız Hatay geneline takviye yapacak, yardımcı olacak bir pozisyonda değil. İskenderun'daki barınağımız kendi ilçe sınırları haricinde hiçbir yere yetemiyor. Bu da İskenderun'un kendi içerisinden çıkıp Büyükşehir'e yardımcı olması da beklenmiyor. 15 ilçenin tamamında kendi bünyelerinde bulunan bir rehabilitasyon merkezinin olması gerekiyor."

Hayvanların ölümüne neden olanların hala görevinde olduğunu ileri süren Çam, tek istediklerinin bilinçli bir hayvansever, veteriner ve tekniker ekibin göreve getirilmesi olduğunu söyledi.