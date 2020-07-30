Son dakika haber! Hazine, Ağustos-Ekim dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine, 2020 yılı Ağustos-Ekim döneminde toplamda 95,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 77,5 milyar TL iç borçlanma planlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı Ağustos-Ekim dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayında toplam 28,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 19 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması, Eylül ayında toplam 25,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 22,5 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması ve Ekim ayında da toplam 41,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 36 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasını planlanıyor.

Hazine 3 aylık dönemde toplamda 95,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 77,5 milyar TL iç borçlanma planlıyor. - İSTANBUL