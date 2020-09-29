Son dakika haberi | Bakan Albayrak ekonomide 2023 hedeflerini açıkladı - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Albayrak ekonomide 2023 hedeflerini açıkladı

Son dakika gündem haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin 2021-2023 yıllarını kapsayan üç yıllık yol haritasını belirleyecek Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin 2021-2023 yıllarını kapsayan üç yıllık yol haritasını belirleyecek Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Büyüme hedefi 2021 için yüzde 5,8 oldu.

Bakan Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı 2021-2023 Lansman Toplantısı"nda konuştu. "18,7 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 4,4 milyar lira nakdi destek ve 3,6 milyar liralık işsizlik ödeneği yaptık." diyen Bakan Albayrak, salgında açıklanan destek paketlerinin toplam büyüklüğünün 494 milyar lira ile mili gelirin yüzde 10'una ulaştığını belirtti.

"Yeni Ekonomi Programı'nın bu yılki ana temalarını; 'Yeni Dengelenme', 'Yeni Normal' ve 'Yeni Ekonomi' olarak belirledik." şeklinde konuşan Albayrak, şunları söyledi:

"Yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz.İşsizlik oranının, kademeli azalarak 2023'te yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.

Program dönemi boyunca bütçe açığının GSYH'ye oranının kademeli gerilemesini ve dönem sonunda yüzde 3,5 olmasını bekliyoruz."

Finansal piyasalarda stratejik reformlar yoluyla tasarruflarımızın artırılması, kaynak dağılımında etkinliğin desteklenmesi, finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi ve finansal sistemin sermaye piyasası ayağının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır."

Bakan Albayrak büyüme hedefi 2021 için yüzde 5,8 oldu ifadelerinde bulundu.Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri, 2021 için yüzde 5,8, 2022 ve 2023 için yüzde 5 oldu. Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri, 2020 için yüzde 10,5, 2021 için yüzde 8, 2022 için yüzde 6, 2023 için yüzde 4,9 oldu.

Bakan Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı 2021-2023 Lansman Toplantısı'nın ardından TC. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Ataşehir Hizmet Binası'ndan ayrıldı.

(Deniz Özkök - Metin Başar/İHA)

Son dakika haberi | Bakan Albayrak ekonomide 2023 hedeflerini açıkladı
Son dakika haberi | Bakan Albayrak ekonomide 2023 hedeflerini açıkladı
Son dakika haberi | Bakan Albayrak ekonomide 2023 hedeflerini açıkladı
Son dakika haberi | Bakan Albayrak ekonomide 2023 hedeflerini açıkladı
Son dakika haberi | Bakan Albayrak ekonomide 2023 hedeflerini açıkladı
Son dakika haberi | Bakan Albayrak ekonomide 2023 hedeflerini açıkladı

Berat Albayrak, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Bakan Albayrak ekonomide 2023 hedeflerini açıkladı - Son Dakika Ekonomi

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