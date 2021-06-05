Mersin Millet Bahçesi'nin havadan görüntülenmesi (drone)
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açılış öncesi konuşması
Bakan Elvan'ın çocuklarla birlikte açılış kurdelesini kesmeleri MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde, Mersin'deki Millet Bahçesinin açılışı yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Millet Bahçesinin açılışına katıldı.
Kaynak: AA
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