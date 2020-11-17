Son dakika haber... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3...
17.11.2020 10:58
Bir son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz." - ANKARA
Maliye Bakanı, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: İHA
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