Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, yapımı süren Çukurova Havalimanı'nı inceledi - Son Dakika Ekonomi

Deprem konutları teslim töreninde alandaki vatandaşların iç içe olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız etti

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