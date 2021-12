Son dakika haber: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomi gündemini değerlendirdi (3) Açıklaması - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, döviz kurlarında köpüklerin gittiği, gerçek fiyatlamanın oluştuğu bir noktaya doğru gidildiğini belirterek "Kur iyi bir yerlerde dengeye gelecektir." dedi.

Bakan Nebati, TRT1 ve TRT Haber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin bir demokratik geleneği olduğunu ifade eden Nebati, serbest piyasa tecrübesinin yadsınamayacağını, çok dinamik ve iştahlı bir ekonominin olduğunu ifade etti.

Nebati, Türkiye'yi durduramadıklarını dile getirerek "Hem çalışkanız hem harcıyoruz ve dünyaya üretiyoruz. Böylesine dinamik bir ülke. Güçlü bir iş dünyamız var. Bu model ihracat eksenli bir kalkınma ve dikey büyümeyi getiriyor. Ana politikası, ihracat teşvikleri, Ar-Ge'ye destek, yıldız ve sektör firmaları seçme, çevre dostu yenilikçi yatırımları destek. Destekleyici politikalar var, istihdam politikamız, temel bilimlere ve mesleki eğitime destek, vergi ve sosyal politikalar, altyapısı finansal istikrar ve fiyat istikrarı, sürdürülebilir ve dengeli bir maliye politikası." diye konuştu.

Asla maliye politikasından taviz vermeyeceklerini belirten Nebati, Türkiye'de para ve maliye politikalarının birlikte yürüdüğü, tüm kurum, kuruluş ve bakanlıkların ortak bir söylemle, bütüncül bir bakış açısıyla ana politikalara bağlı olmak kaydıyla yürünebilecek bir dönem olduğunu söyledi.

Nebati, yeni ekonomi modelinin, yenilenmiş altyapı ve lojistik avantajları, dinamik reel sektörü, siyasi istikrar ve kapsayıcı kurumlarıyla, serbest kambiyo rejimine tam bağlılıktan vazgeçmemesiyle, ekonomik politikalarını daha şeffaf ve öngörülebilir düsturu ile, dengeli ve sürdürülebilir bir maliye politikasıyla piyasadaki oynaklığı azaltmaya yönelik makro ihtiyati tedbirlerle ve piyasa beklentilerini iyileştirecek reel sektörün önünü daha iyi görmesini sağlayacak bir model olduğunu vurguladı.

Bakan Nebati, Türkiye'nin 1960'lardaki Çin veya Güney Kore olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Biz 2021 yılındaki Türkiye'yiz. Tüm altyapı yatırımlarını gerçekleştirmiş, kişi başına düşen geliri itibarıyla belli bir noktaya ulaşmış ve umudu olan, dünya pazarının tam göbeğinde olan ve bunu salgında da pekiştiren, farklılığını ortaya koyan, hiç kimsenin ummadığı bir dönemde bile sağlık sektöründe mucizeler adeta ortaya koyan bir ülkenin bu yeni modelini gerçekleştireceği süre, birilerinin tahmin ettiği gibi ne bir Güney Kore ne de bir Çin süresidir. Süre Türkiye'yi 158 dolarlardan 8500 dolar karşılaştırmasıyla en az kırk kat üst bir ivme ile gerçekleştirecek bir süreç demektir. Ne demek bu, bir paket güvenilen, umut duyulan insan tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. Şu an döviz kurlarındaki düzelmeye bakın."

"Parasını çekmeye gidenler kapıdan geri döndü"

Nebati, kurda çözülmenin başladığına işaret ederek "Bireyseller yarışıyor, bu daha da devam edecek. Bugün bankaları da takip ettim, bireysellerdeki likidite talebi geçen cumaya göre 4'te 1'e düştü. Bir hafta öncesine göre normalleşme sınırlarına bugün itibarıyla geldi. Parasını çekmeye gidenler kapıdan geri döndü. Neden? Güven geldi." ifadelerini kullandı.

Bireylerin akılcı olduğunu her insanın kendi geleceğini düşündüğünü bunun ayıp olmadığını belirten Nebati, şöyle devam etti:

"Ama Türkiye'deki birileri bu ülkedeki kaosla iktidar değişimini hedeflediği için bazen bir yalpalama ve onun neticesinde de bireylerin etkilenmesi söz konusu olabiliyor. Türkiye'deki makroekonomik göstergelerin hiçbir şekilde doları dün gündüz olan noktalara getirecek bir karşılığı yoktu. Sonuçta bireyler şunu gördü, güvenli bir açıklama, akılcıl bir tedbirler serisi. Biz bu tedbirlerle Türkiye'de yaşayan tüm bireylerin gerçek kişilerin ihtiyacını karşılayacak, aynı zamanda kurumsal tüzel kişilerin de her türlü ihtiyacını giderecek önemli bir tedbirler silsilesi açıkladık, anında uygulamaya girdik."

Bakan Nebati, kurdaki düşüşün devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine de "Kurda köpüklerin gittiği, gerçek fiyatlamanın oluştuğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Kur iyi bir yerlerde dengeye gelecektir." ifadelerini kullandı.

"Sevgili TÜSİAD sakın ha muhalefet partisinin gazına gelmeyin"

Gerçeklerden, piyasadan uzak olmadıklarını, her şeyden haberinin olduğunu, bir karar almadan ilgilileri dinlediğini dile getiren Nebati, son birkaç aydır, muhalefetin, sosyal medyanın destekleri ve bazı STK'lerin ortaya koyduğu davranış ile öngörülebilirliği ve istikrarı zedeleyecek açıklamalarla bu noktaya gelindiğini dile getirdi.

Nebati, Bakan Yardımcılığının son dönemlerinde her alanda sivil toplum kuruluşları ile toplantılar yaptığını ifade ederek bakan olur olmaz ilk toplantılarını iş dünyası ile yaptıklarını hatırlattı. Nebati, şunları kaydetti:

"İş dünyasında da Ahmet, Mehmet gelsin o gelmesin bu gelmesin demedik. Hangi ideolojiden olursa olsun beni ilgilendirmez, ülkeye bir katkı sağlıyorsa tamam. Bankacılar da dahil olmak üzere o gün toplantıda 67 kişi ile 6,5 saat süren bir toplantı yaptık. Modelimizi anlattık, her söz almak isteyen kişiye söz verdik, 42 kişi söz istedi, sınırlama yok. Her şey açık bende kural budur. Eleştiri nezaket kuralları bir saygınlık içerisinde yapıldığı sürece her şey söylenebilir. Ama ideolojik tutumla, bunlar gitsin de ne olursa olsun anlayışı ile yapıldığında biz anlaşamayız. Her şey söylendi, tüm talepler dile getirildi. Şeffafız, açık sözlüyüz, her türlü söylemi dinlemeye hazırız ve dinledik."

İstişareye devam edeceklerini, iletişimi koparmayacaklarını dile getiren Nebati, "Ana muhalefet partisi son 20 yıldır oy oranını yüzde 25'ten yüzde 25,3'e çıkardığı için binde 3'lük bu artıştan dolayı kendisini iktidarda zannetmeye başladı ve seçim olmayacağını bile bile her gün erken seçim teranesi ile iş dünyasının önünü kapattı. Zannetti ki bugün akşam iktidar gidiyor. " diye konuştu.

Nebati, TÜSİAD'ın da söz konusu toplantıda olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"TÜSİAD, sen geldin toplantımdaydın, gayet iyi iletişimimizi kurmuştuk, ne oluyor da hemen şiddetli bir açıklama yapıyorsun? İçeriden de bu açıklamadan rahatsız olduğunu ifade edenler çok. Sevgili TÜSİAD sakın ha muhalefet partisinin gazına gelmeyin. Çünkü onlar zannettiler ki bu iş böyle bitiyor. Bak ben size söyleyeyim, siz bize tavır takınırsanız bu millet size tavır takınır. Siz bizim gideceğimizi zannediyorsanız, 2002 yılından bu yana yapılan seçimlerin neticesine bakın 'Biz geliyoruz' diyenler hepsinde sizi yalnız bıraktı. Biz yine birlikte çalışacağız. Bizim sizinle bir alıp veremediğimiz yok. Gelin hep beraber bu ülkeye hizmet edelim. Biz bir gemideyiz, siz geminin en üst katında oturuyorsunuz, havuzlu kamaralarınız var, kamaralarınız çok şık. Döviz kurundaki bir değişimden en fazla etkilenen sizlersiniz, öyle bir bağırıyorsunuz ki, dövizle işi olmayan aşağıdaki insanlar koşa koşa döviz alıyorlar sonra da elinde patlatıyorsun. Yazık değil mi kaybımıza? En fazla kaybeden TÜSİAD başta olmak üzere en büyük oyuncularımız. Türkiye'de döviz borcu olanların yüzde 75'i 1000 firmaya ait, bireyler kurumlar borçlu değil, bu borcu asıl yüklenen sizsiniz. Peki siz bu dövizin köpüklü bir şekilde makroekonomik göstergelerle asla bağlantısı olmayan böyle bir sonuca nasıl katlanıyor sonra da size bir telefonla ya da bir gelişle iktidara çeki düzen vermeye çalışıyorsunuz?"

Bakan Nebati, asgari ücretliye yüzde 50'nin üzerinde artış yaptıklarını ifade ederek "Asgari ücretliyi biz ezdirir miyiz, olacak şey mi? Bir işçinin yüzünün asılarak gitmesine biz katlanamayız, Sayın Cumhurbaşkanımız hiç katlanamaz. Evine mutlu dönmesi lazım, onun için yaptık." ifadelerini kullandı.

Sadece asgari ücretlilerden değil, tüm ücretlilerden damga vergisini kaldırdıklarını, buna memurları da eklediklerini belirten Nebati, "Bu seni ezdirmeyeceğim demek. Çünkü enflasyondan en fazla etkilenecekler bizim gözdemiz. Türkiye'de enflasyonun üstesinden geliriz." diye konuştu.

(Sürecek)