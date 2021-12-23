Son dakika haber: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomi gündemini değerlendirdi: (2) - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Siyasal iktidar ve ekonomi yönetimi olarak son üç gündeki büyük dönüşümün gerek enflasyonda gerek diğer alanlarda çok hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğine inanıyoruz. En önemlisi milletin, yatırımcının, finans çevrelerinin, uluslararası bakışın psikolojisi şu anda bizden yana." dedi.

Bakan Nebati, NTV yayınında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Düşük cari açık ve yüksek büyümeyle yeterli ve risksiz bir yapıyı gerçekleştirmiş olacaklarını belirten Nebati, bunu 19 yıldır inşa ettikleri altyapıyla halledeceklerini söyledi.

Nebati, yüksek teknoloji ürünleri olmak kaydıyla sanayiye destek vereceklerini, geleneksel sanayiye sırt çevirmeyeceklerini ve proje bankacılığına gireceklerini bildirdi.

"Proje kredileri" adıyla yeni bir enstrümanın devreye alınacağı bilgisini veren Nebati, bu kredilerin hem tüm bankacılık sistemi hem de kamu yönetimi açısından takip edileceği, sonlandırılacağı bir noktaya geldiğini anlattı.

Nebati, bunu yaparken rekabet gücü yüksek sektörleri seçeceklerine işaret ederek, yüksek teknolojinin ülkedeki üretim imkanlarını daha da geliştireceğini dile getirdi.

"İstikrar programları sağlamamız gerekiyor"

İhracatın yüzde 70'inin ithalattan kaynaklandığına dikkati çeken Nebati, şöyle konuştu:

"Bizim bir defa istikrar programları sağlamamız gerekiyor. Şu anda bu modeli 3 günde sağladık, Cumhurbaşkanımızın bir manifestosuyla sağladık. Şimdi bundan sonra yapılacak olan şey Türkiye'nin bu imkanlarına kısa süre içinde uyum sağlayacak sektörleri ön plana çıkarmak. Türkiye şu anda demokrasiyi, serbest piyasayı, kambiyo rejimini nasıl içselleştirdiyse rekabeti de içselleştirmiş durumda. İmkanlar bahşedildiğinde Türkiye'deki girişimciler çok hızlı bir şekilde o sektöre akın edebiliyor. Türkiye bugün dünyanın aşı üreten ender ülkelerinden biri."

Nebati, yüksek teknolojinin yanı sıra turizm ve tarım sektörlerinin de büyük önem taşıdığını söyledi.

"Bu müthiş bir paradigma değişikliği"

Türkiye Ekonomi Modeli'nin özgün ve eklektik olduğunu vurgulayan Nebati, "Bu müthiş bir paradigma değişikliği. Dünyadaki en iyi uygulamaları aldık, buraya koyduk. Bunu yaparken de farkımızı çok açık bir şekilde gösterdik. Diyoruz ki birilerinin anlattığı Türkiye değil, gerçek Türkiye ile yüz yüze gelelim." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Nebati, bölünmüş yollara, tünel ağına, otoyol uzunluğuna, köprü, viyadük, havalimanı, uçak, hastane, üniversite, stadyum, yurt sayılarına ilişkin bilgileri de paylaşarak, Türkiye'nin bu alanlarda güçlü konumda olduğunu ve bu hususlarda ihtiyacının kalmadığını anlattı.

Doğal gaz rezervlerine de değinen Nebati, "Şu anda rezervler belli. Yani mevcut rezervleri Türkiye'nin 2023'ten itibaren kullanacağı bir doğal gaz ve bu doğal gazın getirisi var. Bunların altyapısını da yaptık." dedi.

Nebati, organize sanayi bölgelerinin (OSB) yanında endüstri bölgelerini de kurmaya başladıklarını anımsatarak, "19 yıllık bir maratonda arkadaki koşucunun bana verdiği bayrakla hep beraber koşturuyoruz. Değişmeyen bir kişi var, Sayın Cumhurbaşkanımız. Güçlü bir lider, güvenilir bir lider. Bir kabine toplantısındaki tedbirler setiyle ülkenin havasını bir anda değiştirebilen bir lider." diye konuştu.

"Bu paradigma değişikliğine aktörler uymalı"

Bundan sonra net olarak bu paradigma değişikliğine aktörlerin uymasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Nebati, "Buna bankacılığın özellikle uyması, bizi anlaması, proje bankacılığında selektif yatırımları seçmesi, o selektifliği çok iyi bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. 'Biz faizleri düşürüyoruz, bu banka kredisiyle araba, ev, yat al' demiyoruz. 'Bu parayla işletme sermayeni güçlendir, yatırımını yap, yatırımı gerçekleştirdiğin her bir an ülkene ve kendi şirketine faydası olan bir işlem yap' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin finansal alanda ve bankacılık sektöründe güçlü olduğunu, yeni enstrümanlara hızlı uyum sağlayacak bir portföye sahip bulunduğunu ve her türlü altyapı yatırımını gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdi dijitalleşmede, ileri teknoloji ürünlerinde adımlarımızı hızlandırıyoruz ve 'ithalatı kısıcı ara mallara ödediğimiz bedeli de en aza indirecek hızlı yatırımlar yapıyoruz. Siyasal iktidar ve ekonomi yönetimi olarak, son üç gündeki büyük dönüşümün gerek enflasyonda, gerek diğer alanlarda çok hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğine inanıyoruz. En önemlisi milletin, yatırımcının, finans çevrelerinin, uluslararası bakışın psikolojisi şu anda bizden yana."

(Sürecek)