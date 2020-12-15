Son dakika haber... Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 değişim ihalesi gerçekleştirdi - Son Dakika

Son dakika haber... Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 değişim ihalesi gerçekleştirdi

15.12.2020 16:47
Son dakika haber... Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 değişim ihalesi gerçekleştirdi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Şubat, 14 Nisan ve 21 Nisan 2021 itfa tarihli ikişer senet karşılığında 3 TÜFE'ye endeksli, 3 sabit kuponlu senedin ihracını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Şubat, 14 Nisan ve 21 Nisan 2021 itfa tarihli ikişer senet karşılığında 3 TÜFE'ye endeksli, 3 sabit kuponlu senedin ihracını yaptı.

Bakanlık, söz konusu senetleri, 15 Aralık'ta Resmi Gazete'de ilan edilen gösterge niteliğindeki fiyattan geri alarak, karşılığında 12 Ocak 2028 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senetlerle 13 Kasım 2030 itfa tarihli sabit kuponlu senetleri ihraç etti.

Hazine, 17 Şubat 2021 itfa tarihli sabit kuponlu senetleri geri aldığı ilk ihalede, 12 Ocak 2028 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senedi ihraç etti. İhalede reel basit faiz yüzde 2,49, reel bileşik faiz yüzde 2,50 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 83,9 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 3,9 milyon lira, net satış 1 milyar 551,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Aynı tarihli senedin geri alındığı ikinci ihalede 13 Kasım 2030 itfa tarihli sabit kuponlu senedin satışı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 13,11, bileşik faiz yüzde 13,54 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 15,7 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 445,4 milyon lira, net satış 414 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

14 Nisan 2021 itfa tarihli kuponsuz senetlerin geri alındığı ilk ihalede, 12 Ocak 2028 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senet ihraç edildi. İhalede reel basit faiz yüzde 2,50, reel bileşik faiz yüzde 2,51 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 871 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 842 milyon lira, net satış 2 milyar 844,6 milyon lira oldu.

Söz konusu tarihli senedin geri alındığı ikinci ihalede ise 13 Kasım 2030 itfa tarihli sabit kuponlu senedin ihracı yapıldı. İhalede, basit faiz yüzde 13,12, bileşik faiz yüzde 13,55 oldu. Nominal teklifin 587 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 275 milyon lira, net satış 255,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Hazinenin 21 Nisan 2021 itfa tarihli sabit kuponlu senetleri geri aldığı ilk ihalede 12 Ocak 2028 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senet ihraç edildi. İhalede reel basit faiz yüzde 2,50, reel bileşik faiz yüzde 2,51 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 359,5 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 402 milyon lira, net satış 2 milyar 165,3 milyon lira olarak belirlendi.

Aynı tarihli senedin geri alındığı diğer ihalede ise 13 Kasım 2030 itfa tarihli sabit kuponlu senedin ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 13,10, bileşik faiz yüzde 13,53 oldu. Nominal teklifin 600,2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 521,2 milyon lira, net satış 484,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

İhalelerde rekabetçi olmayan teklif ve ihale sonrası satış yoluyla satış gerçekleşmedi. Değişim ihalelerinde sözleşme gereği yalnızca piyasa yapıcı bankalardan teklif alındı.

Tüketici fiyat endeksi, Maliye Bakanlığı, Nisan, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 değişim ihalesi gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı Sinir krizi geçiren kadın yarı çıplak soyunup, otomobillere saldırdı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Denizli'de bir şahıs, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısının oğlunu tabancayla yaraladı Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak Fightclup yarışmasından ilk fragmanı paylaştı 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş Kadın müşterileri korumak istedi, katil oldu! Avukat böyle savundu: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin
Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Adem Ljajic'e Göztepe talip oldu Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Adem Ljajic'e Göztepe talip oldu         
17:17
Çaykur Rizespor, Eskişehirspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura çıktı Çaykur Rizespor, Eskişehirspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura çıktı         
16:58
Reuters, Türkiye analizini Kilyos Mezarlığı'nda çekilen fotoğrafla paylaştı: İstanbul'da ölümler iki katına çıktı Reuters, Türkiye analizini Kilyos Mezarlığı'nda çekilen fotoğrafla paylaştı: İstanbul'da ölümler iki katına çıktı         
16:30
Son Dakika! Meclis'teki 4 siyasi partiden ortak bildiri: ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz Son Dakika! Meclis'teki 4 siyasi partiden ortak bildiri: ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz         
16:09
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı         
15:38
Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı         
15:10
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi         
14:07
Görenler gözlerine inanamıyor! Bir yıl çalışarak hurda klasik otomobilleri ilk günkü haline getiriyor Görenler gözlerine inanamıyor! Bir yıl çalışarak hurda klasik otomobilleri ilk günkü haline getiriyor         
12:49
'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı 'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı         
12:43
Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar         
12:34
9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım 9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım         
12:28
Volkswagen'in yönetim kurulu üyeliğine ilk kez bir Türk atandı Volkswagen'in yönetim kurulu üyeliğine ilk kez bir Türk atandı         
11:19
Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor         
10:45
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 17:41:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 değişim ihalesi gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei