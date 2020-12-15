Son dakika haber... Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 değişim ihalesi gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Şubat, 14 Nisan ve 21 Nisan 2021 itfa tarihli ikişer senet karşılığında 3 TÜFE'ye endeksli, 3 sabit kuponlu senedin ihracını yaptı.

Bakanlık, söz konusu senetleri, 15 Aralık'ta Resmi Gazete'de ilan edilen gösterge niteliğindeki fiyattan geri alarak, karşılığında 12 Ocak 2028 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senetlerle 13 Kasım 2030 itfa tarihli sabit kuponlu senetleri ihraç etti.

Hazine, 17 Şubat 2021 itfa tarihli sabit kuponlu senetleri geri aldığı ilk ihalede, 12 Ocak 2028 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senedi ihraç etti. İhalede reel basit faiz yüzde 2,49, reel bileşik faiz yüzde 2,50 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 83,9 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 3,9 milyon lira, net satış 1 milyar 551,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Aynı tarihli senedin geri alındığı ikinci ihalede 13 Kasım 2030 itfa tarihli sabit kuponlu senedin satışı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 13,11, bileşik faiz yüzde 13,54 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 15,7 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 445,4 milyon lira, net satış 414 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

14 Nisan 2021 itfa tarihli kuponsuz senetlerin geri alındığı ilk ihalede, 12 Ocak 2028 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senet ihraç edildi. İhalede reel basit faiz yüzde 2,50, reel bileşik faiz yüzde 2,51 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 871 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 842 milyon lira, net satış 2 milyar 844,6 milyon lira oldu.

Söz konusu tarihli senedin geri alındığı ikinci ihalede ise 13 Kasım 2030 itfa tarihli sabit kuponlu senedin ihracı yapıldı. İhalede, basit faiz yüzde 13,12, bileşik faiz yüzde 13,55 oldu. Nominal teklifin 587 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 275 milyon lira, net satış 255,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Hazinenin 21 Nisan 2021 itfa tarihli sabit kuponlu senetleri geri aldığı ilk ihalede 12 Ocak 2028 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senet ihraç edildi. İhalede reel basit faiz yüzde 2,50, reel bileşik faiz yüzde 2,51 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 359,5 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 402 milyon lira, net satış 2 milyar 165,3 milyon lira olarak belirlendi.

Aynı tarihli senedin geri alındığı diğer ihalede ise 13 Kasım 2030 itfa tarihli sabit kuponlu senedin ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 13,10, bileşik faiz yüzde 13,53 oldu. Nominal teklifin 600,2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 521,2 milyon lira, net satış 484,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

İhalelerde rekabetçi olmayan teklif ve ihale sonrası satış yoluyla satış gerçekleşmedi. Değişim ihalelerinde sözleşme gereği yalnızca piyasa yapıcı bankalardan teklif alındı.