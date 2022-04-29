SANIĞIN SALONA GETİRİLMESİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Tutuklu sanık Onur Gencer, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Poyraz'ın yakınları, taraf avukatları ve partililer ise salonda hazır bulundu. Kimlik tespitinin ve katılma taleplerinin alınmasıyla duruşma başladı. Söz alan İzmir Barosu Başkanı avukat Özkan Yücel, sanığın salona getirilmemesine tepki gösterdi. Poyraz ailesinin avukatı Türkan Aslan Ağaç da sanığa yaklaşık 300 soru hazırladıklarını ancak SEGBİS ile bağlanmasının yüz yüzelik ilkesine aykırı olduğunu söyledi. Ağaç, "Ben 25 yıldır avukatlık yapıyorum ve sanığı mahkemede isterim. Sanıkla temas kurmak zorundayız. Onun jest ve mimiklerini görmek zorundayız. Bu şekilde adil bir yargılama olmaz" dedi. Ağaç, ara karar verilmesi ve sanığın duruşma salonuna getirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti sanığın salona getirilmesi talebini reddetti.

AVUKATLARDAN TUTANAĞA GEÇİRİLMEME KARARINA TEPKİMahkeme heyeti, duruşma salonunda hazır bulunan avukatların tutanağa geçirilmesi talebini reddetti. Heyet, çapraz sorgu için sadece vekillere izin verileceğini söyledi. Salonda bulunan diğer avukatlar, bu nedenle heyete tepki gösterdi. Kararı eleştiren İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel'in talebi üzerine duruşmaya 5 dakika ara verildi. Aranın ardından söz alan sanık avukatı Ahmet Can Gürlek, heyetin avukatların tutanağa geçirilmesi talebini reddetmesi kararından rücu edilmesini talep etti. Gürlek'in ardından bir kez daha söz alan İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, "Bu ülke için adalet istiyoruz. Bu ülkenin geleceğe özgürce bakmasını istiyoruz. O nedenle her bir üye hakimi ve sizi reddediyoruz" dedi.MAHKEME BAŞKANINI TEHDİT ETTİSöz alan avukat Türkan Aslan Ağaç da 'reddi heyet' talebinde bulundu. Ağaç, "Mahkemenin tarafsızlığının ortadan kalktığını düşündüğümüz için çekilmenizi istiyoruz. Eğer bunu kabul etmezseniz biz heyeti reddediyoruz" ifadelerini kullandı.Avukatların yaptığı konuşmaların ardından mahkeme başkanı sanığa söz verdi. Sanık Gencer, "Kendi söylemleri gösteriyor ki HDP binaları terör yuvalarıdır' diyerek tahrik indirimi istedi. Bunun üzerine salondakiler sanığa tepki gösterdi. Mahkeme başkanı sanık Gencer'i uyardı. Sanık Gencer bu kez mahkeme başkanına hitaben, "Senin başına bela olurum" deyince salonda bir kez daha tepkiler yükseldi. Mahkeme başkanı sanığın SEGBİS odasından çıkarılmasına hükmetti.KARARI 7'NCİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ VERECEKKonuşmaların ardından ara karar açıklandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, bir sonraki duruşmada salonda bulunması için cezaevine yazı yazılmasına hükmetti. 'Reddi heyet' talebini reddeden heyet, bu talep için dava dosyasının mahkeme heyetinin yazılı görüşüyle birlikte değerlendirilmek üzere İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vererek duruşmayı 18 Temmuz 2022'ye erteledi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,