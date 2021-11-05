Evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu - Son Dakika

Evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu

DİYARBAKIR Diyarbakır HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin kararlı direnişi PKK terör örgütünden kopmaları beraberinde getiriyor. HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan 33. aile evladına kavuştu. Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Komutanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İkna Süreci Uzmanlarınca yapılan müşterek çalışmalar neticesinde, 2013 yılında terör örgütüne katılan Halil İbrahim Görmez 4 Kasım 2021 tarihinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Habur Sınır Kapısından güvenlik kuvvetlerine teslim olan terörist Diyarbakır'a getirilerek HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan anne Özlem ve baba Mehmet Görmez ile Diyarbakır İçkale'de buluşturuldu. Ailelerin buluşması sevince yol açarken, HDP önünde evlat nöbeti tutan 33. aile çocuğuna kavuştu.