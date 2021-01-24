Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı - Son Dakika

Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı

24.01.2021 07:09

Esenyurt Belediyesi ekiplerinin HDP ilçe binasında yapılan dezenfekte çalışmaları sırasında çekilen fotoğraflarda Abdullah Öcalan'a ait posterler ifşa oldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından binaya operasyon düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çok sayıda doküman ve belgeye el koydu.

Esenyurt Belediyesi ekiplerinin HDP İlçe Binası'nda yaptıkları dezenfekte çalışmasında çekilen görüntülerde duvarlarda terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının asılı olduğunun anlaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na operasyon düzenledi.

Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı

BİNADA 6 SAAT ARAMA YAPILDI

Operasyona, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Polisi de destek verdi. Saat 00.00 sıralarında ilçe binasına gelen ekipler, binada arama yaptı. 3 katlı binanın tamamı didik didik aranırken, aramalarda çok sayıda dokümana el konuldu. Ekiplerin HDP İlçe Başkanlığı'ndaki aramaları saat 06.00 sıralarında sona erdi. Binada yapılan arama çalışmaları sırasında, binada bulunan elektrik tesisatı da BEDAŞ'a bağlı ekipler tarafından incelendi.

Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı

EL KONULAN MALZEMELER ZIRHLI ARACA ALINDI

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarının ardından elde edilen çok sayıda belge ve dokümana el konuldu. Saat 06.00'a kadar süren operasyonda elde edilen belgeler polis ekipleri tarafından iki zırhlı personel taşıyıcıya taşındı. El konulan belgeler incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı
Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı
Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı
Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı
Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı
Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı
Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı

Halkların Demokratik Partisi, Terörle Mücadele, Esenyurt, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı - Son Dakika


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