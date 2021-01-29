Üye Girişi
HDP Esenyurt ilçe binası operasyonu; şüphelilerin gözaltı süreleri 2 gün uzatıldı - Son Dakika

HDP Esenyurt ilçe binası operasyonu; şüphelilerin gözaltı süreleri 2 gün uzatıldı

29.01.2021 12:11
HDP Esenyurt ilçe binası operasyonu; şüphelilerin gözaltı süreleri 2 gün uzatıldı

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve ilçe yönetiminde yer alan Dilan Kılıç ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltı süreleri 2 gün daha uzatıldı.

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve ilçe yönetiminde yer alan Dilan Kılıç ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltı süreleri 2 gün daha uzatıldı.

İstanbul'da, 'terör örgütü üyeliği' iddiasıyla dört gün önce gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve aynı partinin ilçe yönetiminde yer alan Dilan Kılıç için ek gözaltı süresi istendiği öğrenildi. 2 gün daha ek gözaltı süresi alınan Kılıç ve Sağlam'ın polisteki ifade işlemlerinin ardından Pazar günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasında Kahramanmaraş'ta otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasında Son dakika: Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı Son dakika: Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı ESENYURT'TA NÜFUS İŞLEMLERİ İÇİN MOBİL TIR HİZMET VERMEYE BAŞLADI ESENYURT'TA NÜFUS İŞLEMLERİ İÇİN MOBİL TIR HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Halkların Demokratik Partisi, Esenyurt, Hisarcık, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP Esenyurt ilçe binası operasyonu; şüphelilerin gözaltı süreleri 2 gün uzatıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:26 Sülfürik asit taşıyan kamyon kaza yaptı! Milletvekili uyardı: Büyük bir çevre felaketi olma riski her gün yaşanıyor
13:21 Bu hafta hangi illerde vaka yoğunluğu arttı? İşte o 10 ilimiz
13:14 Ünlü şarkıcı Hadise'yi taciz eden erkek para cezasına çarptırıldı
13:14 Trabzon'da trafik ışıkları bile şampiyonluğa hazırlanıyor: O sene, bu sene!
13:01 Emeklilere ilaç gibi gelecek müjde: Bayram ikramiyeleri artıyor, toplam 4 bin TL'ye çıkabilir!
12:56 Yargıtay Gezi ve Çarşı davalarının ayrılmasına karar verdi! Osman Kavala cezaevinde kalmaya devam edecek
10:43 Elektrik zammı KOAH hastalarını da vurdu! Günde 14 saat solunum cihazına bağlanmak zorundalar!
12:37 Türkiye'nin yükselen yıldızı! Pandemi, kriz dinlemedi 12 ayda 21 yeni şube, 2 fabrika açtı
12:25 Kremlin: Kimseyi öldürmek, sürgüne göndermek gibi bir planımız yok! ABD iddiaları yalan
12:09 Türkiye'nin 4. GSM operatörü Mart ayında hizmet vermeye başlıyor: Adı NETGSM olacak!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 13:49:39. #1.11#
SON DAKİKA: HDP Esenyurt ilçe binası operasyonu; şüphelilerin gözaltı süreleri 2 gün uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement