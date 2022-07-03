Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen HDP 5'inci Olağan Kongresi'nde saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okunmadı. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan kürsüde konuşma yaptığı esnada ise sık sık terörist başı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı duyuldu. Söz konusu slogan ile ilgili çalışma başlatan emniyet güçleri, ilk belirlemelere göre grup içerisinde yer alan 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Abdullah Öcalan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! HDP kongresinde terörist başı lehine slogan atan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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