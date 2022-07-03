Son dakika haber! HDP kongresinde terörist başı lehine slogan atan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber! HDP kongresinde terörist başı lehine slogan atan 4 kişi gözaltına alındı

03.07.2022 16:38
Son dakika haber! HDP kongresinde terörist başı lehine slogan atan 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 5'inci Olağan Kongresi Ankara'da gerçekleşti.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 5'inci Olağan Kongresi Ankara'da gerçekleşti. Kongre esnasında terörist başı Abdullah Öcalan lehine slogan atan gruptaki 4 kişi ise gözaltına alındı.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen HDP 5'inci Olağan Kongresi'nde saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okunmadı. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan kürsüde konuşma yaptığı esnada ise sık sık terörist başı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı duyuldu. Söz konusu slogan ile ilgili çalışma başlatan emniyet güçleri, ilk belirlemelere göre grup içerisinde yer alan 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Abdullah Öcalan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! HDP kongresinde terörist başı lehine slogan atan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! HDP kongresinde terörist başı lehine slogan atan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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