Son dakika haber: HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir 9 Haziran'da Gara'ya sivil kıyafetle gitmiş - Son Dakika

Son dakika haber: HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir 9 Haziran'da Gara'ya sivil kıyafetle gitmiş

22.02.2021 22:07
Son dakika haber: HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir 9 Haziran'da Gara'ya sivil kıyafetle gitmiş, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan hakkında soruşturma başlatılan HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ile ilgili teröristlerin ifadelerine ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan hakkında soruşturma başlatılan HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ile ilgili teröristlerin ifadelerine ulaşıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında Gara'ya giden HDP'li milletvekilinin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıklamıştı. Söz konusu açıklamayı ihbar kabul eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Taşdemir hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatmıştı. Söz konusu soruşturmaya konu olan örgüt mensubunun ifadelerine İhlas Haber Ajansı (İHA) ulaştı. Edinilen bilgilere göre güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü mensubu S.B., ifadesinde Dirayet Dilan Taşdemir'in 2009 yılında Diyarbakır'da KCK ana davasından dolayı tutuklandığını, 2014 yılında tahliye olduktan sonra HDP il binasına sıklıkla gidip geldiğini ifade etti. Terörist ifadesinde, Dilan Dirayet Taşdemir'in tüm yaşamını terör örgütü faaliyetlerine adayan örgüt mensuplarından biri olduğunu söyleyerek, " Türkiye'de yapılan genel ve yerel seçimlerde geçmişte adı BDP, günümüzde HDP olan yasal siyasi partiler terör örgütünün Kandil'de bulunan üst yönetimi tarafından belirlendi. Örgüt kadrolarından oluşan adayları listelerine dahil ederek yerel veya genel seçimlerde seçilmeleri sağlandı. Bu sayede terör örgütü KCK-TM adına faaliyet yürüten kadroların yerel yönetimlere ve milletvekili olarak meclise girmeleri sağlandı" dedi.

"ÖRGÜT ÜST YÖNETİMİ TARAFINDAN HDP MİLLETVEKİLİ SEÇTİRİLDİ"

U. isimli örgüt mensubu ise ifadesinde Dirayet Dilan Taşdemir'in PKK/KCK terör örgütüne bağlı KCK-TM Siyasal Alan Merkezi'ne bağlı olarak faaliyetler yürüttüğünü belirterek, Taşdemir'in örgütün kadrolu mensubu olduğunu söyledi. Örgüt mensubu ifadesinde, Taşdemir'in 2009 yılı öncesinde illegal yollardan Irak'ın kuzeyine gittiğini ve Kandil'de kadın örgüt yapılanması tarafından verilen "Özgün Kadın İdeolojik Eğitimi" kapsamında bir dönem eğitimler aldığını söyledi.

Örgüt mensubu ifadesinde, "Kandil'de yer alan örgüt üst yönetimi ve KCK'nın önerisiyle HDP milletvekili seçtirildi. Milletvekili seçildikten sonraki süreçte HDP içerisinde PKK sekretaryası olarak görev yaptı" dedi.

"DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR, 9 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE IRAK'IN MAHMUR BÖLGESİNE GEÇTİ"

Güvenlik güçlerine teslim olması sağlanan örgüt mensubu M.U. da ifadesinde, Dirayet Dilan Taşdemir'in 9 Haziran 2019 tarihinde özel kuvvetler mensubu Pirdoğan kod adlı örgüt mensubunun şoförlüğünde Özgür Çiya kod adlı, Arin Botan kod adlı ve Arin kod adlı örgüt mensupları ile beraber Irak'ın Mahmur bölgesine geçtiğini ifade etti. M.U, araçta kod isimlerini hatırlamadığı 3 erkek örgüt mensubunun daha olduğunu, herkesin yanında silah ve teçhizat bulunduğunu, Gara'dan araçla 1.5 saat yolculuk yaptıktan sonra yolda başka bir aracın yanında durduklarını ve bu araçtan Dirayet Dilan Taşdemir isimli sonradan televizyondan HDP milletvekili olduğunu öğrendiği şahsın inerek kendi araçlarına bindiğini söyledi. Örgüt mensubu ifadesinde, sivil kıyafetli olan Dirayet Dilan Taşdemir'in yanında sırt çantası ve poşetler bulunduğunu, kendisinin araçlarına bindikten sonra sadece selamlaştığını, başka bir konuşma olmadığını, yaklaşık 1 saat süren yolculuk sonrası Mahmur kampına vardıklarında kendilerine "Hoşçakalın" diyerek araçtan indiğini ve Taşdemir'i başka bir aracın aldığını ifade etti.

HAZİRAN AYINDA ERBİL'E ÇIKIŞ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca örgüt mensubunun "Gara'da gördüm" dediği tarihte Dirayet Dilan Taşdemir'in 9 Haziran 2019 günü Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 01.06'da Diyarbakır'dan Irak'ın Erbil kentine çıkış yaptığı, 5 gün bölgede kaldıktan sonra 13 Haziran 2019 tarihinde Erbil'den dönerek İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye "giriş" kaydının olduğu ortaya çıktı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Dirayet Dilan Taşdemir, Milletvekili, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir 9 Haziran'da Gara'ya sivil kıyafetle gitmiş - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mehmet Aydın'ın skandal Çiftlik Bank vurgunu dizi oluyor NASA, Perseverance'ın Mars'a iniş anının görüntülerini yayınladı Halk otobüsü tıra arkadan çarptı, yol kan gölüne döndü: 6 yaralı Bağ evi küle döndü, Türk bayrağı zarar görmedi Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular ABD Hazine Bakanı Yellen'dan "Bitcoin" uyarısı: Spekülatif ve verimsiz Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentler belirgin artış var Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentler belirgin artış var         
00:04
Parkta yürüyüş yaparken yolunu kesen kişiye 5 lira vermediği için bıçaklandı Parkta yürüyüş yaparken yolunu kesen kişiye 5 lira vermediği için bıçaklandı         
23:11
Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin Euro ödediği ortaya çıktı Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin Euro ödediği ortaya çıktı         
22:58
"Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi         
22:26
HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı         
21:47
3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum 3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum         
20:51
Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı         
20:21
Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti         
19:39
"Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor         
15:22
Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki         
15:14
Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor         
14:59
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı         
14:16
"Lanet olsun onların oylarına" diyen AK Partili Özhaseki geri adım attı: Aşırıya gittim, kabul edilemez         
11:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2021 00:20:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir 9 Haziran'da Gara'ya sivil kıyafetle gitmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei