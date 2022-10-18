14 Ekim'de meydana gelen kazada Soner Özenç yönetimindeki 06 T 5150 plakalı taksi ile Ufuk E. yönetimindeki 34 FG 2324 plakalı minibüs, Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı Milli Kütüphane kavşağında çarpıştı. Kazada, taksi şoförü Soner Özenç hayatını kaybederken, yanındaki yolcu S.G. ile minibüste bulunan HDP milletvekilleri Ömer Öcalan , Dersim Dağ , Nusrettin Maçin 'in de aralarında bulunduğu toplam 9 kişi yaralandı. Kazadan sonra gözaltına alınan Ufuk E, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan sevk edildiği sulh ceza hakemliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › HDP'li milletvekillerinin karıştığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

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