HDP'li milletvekillerinin karıştığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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HDP'li milletvekillerinin karıştığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı

18.10.2022 18:55

HDP'li milletvekillerinin karıştığı kazanın görüntüsü ortaya çıktıANKARA'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerini taşıyan minibüs ile taksinin çarpıştığı ve taksi şoförü Soner Özenç'in (49) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

HDP'li milletvekillerinin karıştığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı

ANKARA'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerini taşıyan minibüs ile taksinin çarpıştığı ve taksi şoförü Soner Özenç'in (49) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

14 Ekim'de meydana gelen kazada Soner Özenç yönetimindeki 06 T 5150 plakalı taksi ile Ufuk E. yönetimindeki 34 FG 2324 plakalı minibüs, Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı Milli Kütüphane kavşağında çarpıştı. Kazada, taksi şoförü Soner Özenç hayatını kaybederken, yanındaki yolcu S.G. ile minibüste bulunan HDP milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin'in de aralarında bulunduğu toplam 9 kişi yaralandı. Kazadan sonra gözaltına alınan Ufuk E, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan sevk edildiği sulh ceza hakemliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürürken, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü dosyaya girdi. Görüntüde, kavşaktan dönen taksiye minibüsün hızla çarptığı ve taksinin sürüklendiği görüldü. (DHA)

YORUMLAR
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HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı Garo Paylan Uyardı: 2000 TL'nin Altında Borcu Olan Yurttaşların Borcunun Silinmesinde İnisiyatif Şirketlerde Garo Paylan Uyardı: 2000 TL'nin Altında Borcu Olan Yurttaşların Borcunun Silinmesinde İnisiyatif Şirketlerde
Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP'li milletvekillerinin karıştığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP'li milletvekillerinin karıştığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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