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Kazada milletvekilleri hafif yaralandı. Taksi şoförü ise yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Milletvekilleri hastanede müşahede altına alındı.

Ankara 'da bugün sabah saatlerinde HDP milletvekilleri Ömer Öcalan , Dersim Dağ , Nusrettin Maçin ve parti üyelerini havaalanına götüren parti aracı, Milli Kütüphane kavşağında ticari taksi ile çarpıştı.

Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Ömer Öcalan, Dersim Dağ, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › HDP'li vekilleri taşıyan minibüsün çaptığı taksinin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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