HDP'li vekilleri taşıyan minibüsün çaptığı taksinin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

HDP'li vekilleri taşıyan minibüsün çaptığı taksinin sürücüsü hayatını kaybetti

14.10.2022 11:30

Ankara'da Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ve parti üyelerini havaalanına götüren VIP minibüsün çaptığı taksinin şoförü yaşamını yitirdi. Vekillerin ise hafif yaralandığı belirtildi.

Ankara'da bugün sabah saatlerinde HDP milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ve parti üyelerini havaalanına götüren parti aracı, Milli Kütüphane kavşağında ticari taksi ile çarpıştı.

VEKİLLER HAFİF YARALI

Kazada milletvekilleri hafif yaralandı. Taksi şoförü ise yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Milletvekilleri hastanede müşahede altına alındı.

Kaza yerinden görüntüler:

HDP milletvekilleri kaza yaptı, taksi şoförü hayatını kaybetti
HDP milletvekilleri kaza yaptı, taksi şoförü hayatını kaybetti
YORUMLAR
500
Selahattin Demirtaş, 'kamu görevlisini hedef göstermek' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Selahattin Demirtaş, 'kamu görevlisini hedef göstermek' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Son dakika haberleri! İZMİR'DE HDP BİNASINDAKİ CİNAYETİN SANIĞI YENİDEN HAKİM KARŞISINDA Son dakika haberleri! İZMİR'DE HDP BİNASINDAKİ CİNAYETİN SANIĞI YENİDEN HAKİM KARŞISINDA
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Ömer Öcalan, Dersim Dağ, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa HDP'li vekilleri taşıyan minibüsün çaptığı taksinin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:10 Selahattin Demirtaş, "kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:45 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde grubu ikinci sırada tamamlarsa dünya devleriyle eşleşebilir
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret sözleri: Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık içerisindeyiz
12:03 Aziz Yıldırım'dan İYİ Parti'den milletvekili olacağı iddialarına yanıt geldi
12:05 Rusya'nın Türkiye'de doğal gaz merkezi kurma teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bu iş için Trakya en önemli yer olarak görülüyor
11:42 Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde gole doydu! Sarı lacivertliler, Avrupa ve Süper Lig'de attığı gol sayılarıyla dikkat çekiyor
11:32 Giresun'da ilginç görüntü! Kimse yaptığına bir anlam veremedi
11:30 HDP'li vekilleri taşıyan minibüsün çaptığı taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
11:13 15 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi linçten polis ekipleri kurtardı
11:08 Yükselişe geçen gram altın 995 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 13:43:27. #1.13#
SON DAKİKA: HDP'li vekilleri taşıyan minibüsün çaptığı taksinin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement