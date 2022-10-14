HDP milletvekillerini taşıyan minibüs ile çarpışan taksinin şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

HDP milletvekillerini taşıyan minibüs ile çarpışan taksinin şoförü hayatını kaybetti

14.10.2022 12:20
HDP milletvekillerini taşıyan minibüs ile çarpışan taksinin şoförü hayatını kaybetti

Başkentte Hakların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerini taşıyan minibüs ile çarpışan taksinin şoförü hayatını kaybetti, kazada 3'ü milletvekili 5 kişi yaralandı.

Başkentte Hakların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerini taşıyan minibüs ile çarpışan taksinin şoförü hayatını kaybetti, kazada 3'ü milletvekili 5 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde Soner Özenç (49) yönetimindeki 06 T 5150 plakalı ticari taksi ile Ufuk E. idaresindeki 34 FG 2324 plakalı minibüs, Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı Milli Kütüphane kavşağında çarpıştı.

Taksi şoförü Özenç'in hayatını kaybettiği kazada takside bulunan yolcu S.G. ve minibüsteki HDP milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ile minibüs şoförü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi ve İbni Sina hastanelerine kaldırıldı.

Kazaya karışan minibüsün, HDP milletvekillerini ve parti üyelerini Esenboğa Havalimanı'na götürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
HDP'li Paylan, KYK borçlarının silinmesi için kanun teklifi verdiklerini söyledi HDP'li Paylan, KYK borçlarının silinmesi için kanun teklifi verdiklerini söyledi HDP'li Piroğlu: 'Devlet engellileri toplumun vicdanına terk etmiş' HDP'li Piroğlu: 'Devlet engellileri toplumun vicdanına terk etmiş'
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP milletvekillerini taşıyan minibüs ile çarpışan taksinin şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:03 İngiltere Maliye Bakanı'nın görevine son verildi
15:59 8 aydır Ukrayna ile savaşta olan Rusya lideri Putin: Ukrayna'yı yok etme gibi bir hedefimiz yok, büyük saldırılara ihtiyaç yok
15:51 Güel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ablası görenleri şaşkına çeviriyor
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştirdi: Bay Kemal sen ancak turistik seyahat yaparsın
15:41 18 kilo altını olduğunu söyleyerek gündem olan Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı
15:35 Çevresinin dışladığı yıldız futbolcu Mbappe partisine gelene olana para verecek
15:18 Rusya-Ukrayna savaşına bir ülke daha katılıyor! Yüksek terör alarmı ilan edildi
15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında konuştu: Kapı herkese açık, rozetini bizzat grup toplantısında ben takacağım
15:01 Tekirdağ'da yolun ortasında kavgaya tutuşan 3 kadın, saç saça baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı...
14:56 İki maç üst üste sahaya çıkmayan Kardemir Karabükspor küme düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 16:36:38. #1.12#
SON DAKİKA: HDP milletvekillerini taşıyan minibüs ile çarpışan taksinin şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement