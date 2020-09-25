HDP'nin Eski Saymanı Kobani operasyonunda gözaltına alındı - Son Dakika

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi olmak suçundan dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında HDP Eski Saymanı Zeki Çelik Edremit ilçesinde oğluna ait villada yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramalarda 1 adet cep telefonu ve 1 adet simkart ele geçirildi. Şüpheli Zeki Çelik, alınan adli raporun ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

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