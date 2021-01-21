Son dakika haberi... HDP önünde 'zafer işareti' gerginliği - Son Dakika

Son dakika haberi... HDP önünde 'zafer işareti' gerginliği

21.01.2021 14:32

Son dakika haberler... HDP önünde 'zafer işareti' gerginliği HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine devam eden ailelere dönerek zafer işareti yapması gerginliğe neden oldu.

HDP önünde 'zafer işareti' gerginliği

DİYARBAKIR - HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine devam eden ailelere dönerek zafer işareti yapması gerginliğe neden oldu.

HDP'li vekiller Erol Katırcıoğlu, Garo Paylan, Necdet İpekyüz ve Semra güzel, partilerinin Diyarbakır il binasında düzenlenen programa katıldı. Program sonunda parti binası önünde eylem yapan aileler, binadan çıkan vekillere seslendi. Ailelerin seslenmesi üzerine HDP'li vekil Katırcıoğlu, zafer işareti yaptı. HDP'li vekilin zafer işareti yapmasının ardından gerginlik yaşandı. Polis, gerginliğin büyümesini engellemeye çalışırken, evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş, sinir krizleri geçirdi.

Vekiller, daha sonra araçlarına binerek bölgeden ayrıldı.

Evlat nöbetindeki aileler terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan attı.

Son dakika haberi... HDP önünde 'zafer işareti' gerginliği
Son dakika haberi... HDP önünde 'zafer işareti' gerginliği
Son dakika haberi... HDP önünde 'zafer işareti' gerginliği
Son dakika haberi... HDP önünde 'zafer işareti' gerginliği

Halkların Demokratik Partisi, Zafer İşareti, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... HDP önünde 'zafer işareti' gerginliği - Son Dakika


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