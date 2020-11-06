HDP önündeki ailelerin çığlığı yükselmeye devam ediyor - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin çığlığı yükselmeye devam ediyor

Evlat nöbetindeki baba Nihat Çağmar:

"Biz, sadece kendi çocuklarımız için değil, bütün çocuklar için buradayız"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 431'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 431'inci gününe girdi. 2015 yılında maliye 4'üncü sınıf öğrencisiyken HDP'liler tarafından seçim kampanyası ile Diyarbakır'a getirilip dağa gönderilen Yavuz'un babası Nihat Çağmar eyleme devam ediyor.

"HDP ve PKK ile mücadelemize devam edeceğiz"

Nihat Çağmar, çocuklarını HDP'den istediklerini söyledi. 2015'teHDP'nin çocuğunu dağa götürdüğünü aktaran baba Çağmar, "Arkadaşların dediği gibi, biz sadece çocuklarımız için burada durmuyoruz. Kandırılan çocuklar için burada mücadelemizi veriyoruz. Bu HDP, demek ki bir taşerondur. Onlar Kandil'le birdir. Kandil, onların patronlarıdır. Bu çocuklar, seçim vaadiyle Sakarya'dan buraya kadar HDP arabalarıyla getirildiler. Bin 600 insanı buradan alıp dağa götürdüler. Arkadaşların dediği gibi listeler buradan çıkıyor. Biz buradan çocuğumuzu alamayan kadar, çocuklarımızı getirmeyene kadar HDP ile PKK ile mücadelemize devam edeceğiz" dedi.