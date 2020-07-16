Son dakika haber: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 318'inci gününde - Son Dakika

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 318'inci gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 318'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 318'inci gününde de devam ediyor. İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay için 254 gündür evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Baba Şevket Bingöl, gelip teslim olan çocuklar için sevindiklerini, umutlarının daha çok arttığını dile getirdi. Onların da kendi çocukları olduğunu belirten Bingöl, "Herhangi bir aile olsa da biz fark koymuyoruz. Yeter ki Türkiye'nin, Müslümanların çocukları olsun. Gelsin teslim olsun. O da dağda, pislikte yaşamasın. Kardeşine kurşun sıkıyor, kardeşine karşı silaha sarılmış. Niye, sebep ne ki. Sebep, bunların çıkarı için. Bu HDP'liler bunu çıkar için yapıyorlar. Bizim Kürt çocuklarının gölgesinde yaşıyorlar. Evladımız gelene kadar devam edeceğiz. İster 5 sene sonra, hiç fark etmez. 6 senedir bekliyor, 6 senede daha sabır edeceğiz, bekleyeceğiz" dedi.