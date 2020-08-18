Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 351'nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 351'nci gününde de devam ediyor. 5 yıl önce Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde zihinsel engelli 20 yaşındaki kardeşi Rahim Çiftçi'nin terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten ağabeyi Mehmet Sıddık Çiftçi, 351 gündür bu çadırda olduğunu söyledi. Çiftçi, 351 senede geçse burada olacağını, kardeşini almadan gitmeyeceğini belirtti. Kardeşine seslenen ağabey Çiftçi, "Kardeşim gel, devlete teslim ol. Adalete teslim ol. Ceza yok, işkence yok. Kardeşim zihinsel engelli hastadır. Sıcak, soğuk havada buradaydık. Hastalıkta da buradayız. Kardeşim sen gelmeden gitmeyeceğim" dedi. - DİYARBAKIR