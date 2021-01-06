HDP önündeki evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbetine, 492'nci gününde yeni bir aile daha katıldı. 1993 yılında İstanbul'da inşaatta çalıştığı sırada 16 yaşında kandırılarak dağa kaçırılan kardeşi Hakan için Kars'ın Kağızman ilçesinden gelen ağabey Zeki Parlak, oturma eylemine dahil oldu. Kardeşine, güvenlik güçlerine katılması çağrısında bulunan Parlak, "Kendisine bir türlü ulaşamadık, annelerimizin evlat nöbetini baştan beri izliyordum kendilerini cesaretlerinden dolayı kutluyorum. Onlara destek amacıyla gelerek kardeşime seslenmek istiyorum. Beni görüyor ve duyuyorsa gelip teslim olsun, şiddet, terör ve silahın sonu yok, başarılı olamazlar. Adalet bu ülkede eşit ve adil işleniyor gelip teslim olsun. Kardeşim çok iyi biriydi, bilinçli örgüte katılacak kapasitesi yoktu. Kendi halindeydi, kandırılarak gönderildiğini düşünüyoruz" dedi.

Zeki Parlak, konuşmasının ardından kardeşinin fotoğrafını alarak evlat nöbetine başladı. - DİYARBAKIR