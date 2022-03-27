Son dakika haber | HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katılarak sayı 274'e yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haber | HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katılarak sayı 274'e yükseldi

27.03.2022 00:57
Son dakika haber | HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katılarak sayı 274'e yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır dağa kaçırılan çocukları için HDP il başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katılarak sayı 274'e yükseldi.

Diyarbakır dağa kaçırılan çocukları için HDP il başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katılarak sayı 274'e yükseldi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 936'ıncı gününde sürüyor. Hakkari'de 2012 yılında 21 yaşındayken terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen Sitti Yiğit'in annesi Aydi Yiğit, HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek burada çadırdaki diğer ailelere katıldı.

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Yiğit, kızının 21 yaşındayken 10 yıl önce terör örgütü PKK mensupları ile HDP'liler tarafından kandırılıp zorla dağa kaçırıldığını iddia ederek, kızının gelinceye kadar HDP il binası önünde ayrılmayacağını ve kızına teslim olmasını eve dönmesini istedi. - DİYARBAKIR

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Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katılarak sayı 274'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katılarak sayı 274'e yükseldi - Son Dakika
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