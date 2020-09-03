Son dakika haber: HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı - Son Dakika

Son dakika haber: HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Gelen son dakika haberine göre Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 1'inci yılına girerken, bir aile daha eyleme katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 1'inci yılına girerken, bir aile daha eyleme katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 1'inci yılına girerken, bir aile daha evlat nöbetine katıldı. Muş Bulanık'tan gelen anne Ribabşa Baykara, 7 yıl önce 17 yaşındayken çobanlık yapan oğlu Azat Baykara için oturma eylemine katıldı. Anne Baykara, oğlunun HDP tarafından götürüldüğünü ve evladını HDP'den istediğini söyledi. Baykara, "Oğlum çobanlık ve tarlalara bakıyordu. Gözüm yollarda onun gelip bana bakmasını bekliyorum. Tek beklentim oğlumun gelmesi. Evimin kapısını kapatıp geldim. Allah, bütün annelerin gönüllerini yeşertsin, benimkini de yeşertsin inşallah. Çaresizim" dedi. - DİYARBAKIR
Son Dakika Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bahçeli'den her türlü sürprize hazır olmalı Galatasaray'ın stoperi Luyindama, toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarıldı Meteoroloji 18 ili uyardı! Sıcaklık rekorları kırılacak Mbaye Diagne, tedbir amaçlı hazırlık maçı kadrosuna alınmadı Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, demir bariyerlerin üzerine çıktı Mahallelinin kötü koku nedeniyle şikayet ettiği evden 5 kamyon çöp çıktı Pendik'te kontrolden çıkan otobüs gişelere çarptı: 24 yaralı 17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sözleşmesi feshedildi Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi Aytemiz Alanyaspor Babacar'ı 1,5 yıllığına kiraladı İngiliz kahve zinciri Costa Coffee, koronavirüs nedeniyle 1.500 kişiyi işten çıkaracak Son dakika: Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu Otelden düşen cam bir genci yaraladı, temizlik görevlisinin ilk yardımı hayat kurtardı