Son dakika haber: HDP önündeki eylemde 310'uncu gün - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 136 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 310'uncu günde de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyarak sürdürdü. Diyarbakır'da, 6 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun için oturma eylemini sürdüren Aydan Arslan, "Her gelen evlatla benim umudum daha da artıyor. Bu umutla sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.
Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
Diyarbakır'da 6 yıl önce kaçırılan kızı Aysun için HDP il binası önünde oturma eylemine devam eden Aydan Arslan, "Bir aile daha kavuştu. Sanki ben kavuştum. Sanki bütün anneler kavuştu. Çok sevindik. İnşallah o sevinci biz de yaşarız. Hepsi bizim evlatlarımız. Biz evlatlarımızı istiyoruz HDP'den. Sadece kızımı istiyorum. Kızım artık dön gel. Ne olur dön gel. Senin yaşıtlarının hepsi evlendi, nişanlandı. Sen de gel Aysun'um. Sen benim arkadaşımdın. Her gelen evlatla benim umudum daha da artıyor. Bu umutla sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Evlatlarımız gelene kadar bu eylemi sürdüreceğiz. 6 sene oldu. Yeter değil mi?" diye konuştu.