Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 394'üncü gün - Son Dakika

Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 394'üncü gün

Bir son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 394'üncü günde de sürdürdü.

Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 394'üncü gün, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 394'üncü günde de sürdürdü.  2014 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren Saadet Ödümlü, oğluna seslenerek teslim olmasını istedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 18 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin daha önce örgütten kaçıp, teslim olmuştu. Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan ve Fettah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma'nın da teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 18'e çıktı. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.'GEL, ONLAR SENİ KANDIRIYOR'

3 yıl önce 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde kaçırılan oğlu Yusuf Ödümlü için HDP il binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Saadet Ödümlü, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu. Ödümlü, "Allah rızası için sesimi duyuyorsan eğer ara. Söyle 'Ben yaşıyorum.' Gel onlar seni kandırıyor. Sen daha çocuksun. Her şeyden korkuyorsun. Ne işin var orada. Allah rızası için annen artık perişan oldu, ne gecemiz oldu ne gündüzümüz. Huzurumuz yok" dedi.


Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 394'üncü gün
Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 394'üncü gün
Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 394'üncü gün
Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 394'üncü gün
Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 394'üncü gün
Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 394'üncü gün
Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 394'üncü gün
Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 394'üncü gün
Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 394'üncü gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:46 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! HDP önündeki eylemde 394'üncü gün - Son Dakika

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