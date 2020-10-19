Son dakika haber... HDP önündeki eylemde 413'üncü gün - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 151 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 413'üncü günde de sürdürdü. 18 yaşındayken Diyarbakır'dan kaçırılan oğlu Mehmet Şeyhmus Talmaç için oturma eylemini sürdüren Selma Talmaç, oğlunun kandırılarak götürüldüğünü belirterek, "Oğlumu çok özledim. Neredeysen çık gel. Ben arkandayım. Ailen seni istiyor ve özlemiş. Harita mühendisi olacaktı oğlum. Hedefleri vardı" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.