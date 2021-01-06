Son dakika haber! Hediye Karavanının son durağı Diyarbakır oldu - Son Dakika

- Hediye Karavanının son durağı Diyarbakır oldu

DİYARBAKIR - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle hazırlanan Hediye Karavanı tırı Diyarbakır'a geldi.

Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara 'çocuk oyunla, dünya çocukla büyür' sloganıyla hediyeler götüren 'Hediye Karavanı' tırının son durağı Diyarbakır oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon iş birliğinde hayata geçirilen Hediye Karavanı Projesi kapsamında pandemi sürecinde evde kalan çocukların aileleri ile evlerinde oynayabilecekleri parmak taş, dokuz taş, mangala, dama, seksek ve boyama setlerinden oluşan oyunlar hazırlandı. Hazırlanan oyunlar, Hediye Karavanı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde çocuklara dağıtılmaya başlandı. Bu kapsamda son durağı Diyarbakır'a gelen Hediye Karavanı nedeni ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpler Federasyonu Genel Sekreteri Simge Çorbacıoğlu ve proje koordinatörü Tuğba Baylan katıldı.

Törende konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, etkinliğin Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın ortaklığıyla organize edildiğini söyledi. Vali Karaloğlu, "Güneydoğu'da 14 vilayetimizi de kapsayan güzel bir hediye kervanının son durağındayız. Medeniyetler merkezi Diyarbakır'dayız. 18 yaş altı nüfusa baktığımızda 685 bin genç ve çocuğuyla nüfusun yüzde 39'unun genç ve çocuk olduğu illerden bir tanesi. Kamu olarak kentte yaşayan gençlerimize, çocuklarımıza dokunabilmek onları doğru yönlendirebilmek ve zamanlarının kaliteli geçirebilme noktasında çok önemli faaliyetlerimiz var. Hediyeler arasında geleneksel oyunlarımız olanları maalesef öğretemiyoruz. Onları unutturmamak ve çocuklarımıza geleneksel oyunları aktarmak için 9 taş gibi ve mangala gibi oyun setlerini hediye edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından müzik şöleni eşliğinde çocuklara oyuncakları dağıtıldı.