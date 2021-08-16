Son dakika haber: Helikopter ambulans 46 yaşındaki hasta için havalandı - Son Dakika

Bursa'nın Keles ilçesinde rahatsızlanan bir hasta, helikopter ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da helikopter ambulans, dağ ilçesinde yaşayan bir vatandaşın imdadına yetişti.

Kalp rahatsızlığı yaşayan 46 yaşındaki İ.A'nın, ilçeden merkeze sevki gerekince durum 112 Komuta Kontrol Merkezine bildirildi.

Bunun üzerine vakit kaybetmeden havalanan helikopter ambulans, hastayı ilçeden alıp şehir merkezine getirdi.

Hazır bekletilen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen hastanın tedavisi sürüyor.