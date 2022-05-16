Alkollü araç kullanırken yakalanan aday sürücü: " 1 şişe içki kaç promil çıkar?" - Son Dakika

Alkollü araç kullanırken yakalanan aday sürücü: " 1 şişe içki kaç promil çıkar?"

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik uygulamasında 1.48 promil alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü, trafik polislerine, 1 şişe içki içince kaç promil çıktığını sordu. Aday sürücü olduğu belirlenen Mehmet Y.'ye bin 823 TL para cezası uygulanırken, aday sürücülüğü belgesi de iptal edildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Antalya Caddesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında durdurularak kontrolü yapılan 07 D 5728 plakalı araç sürücüsü Mehmet Y.'nin 1.48 promil alkollü olduğu belirlendi. Aday sürücü olduğu belirlenen Mehmet Y., Trafik Polislerine ısrarla; 1 şişe içki çince kaç promil çıkar sorusunu sordu. Şelale Polis Karakoluna götürülen alkollü sürücüye bin 823 TL para cezasının yanı sıra aday sürücü belgesi de iptal edildi.