Alkollü araç kullanırken yakalanan aday sürücü: " 1 şişe içki kaç promil çıkar?" - Son Dakika
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Alkollü araç kullanırken yakalanan aday sürücü: " 1 şişe içki kaç promil çıkar?"

16.05.2022 10:12

Alkollü araç kullanırken yakalanan aday sürücü: " 1 şişe içki kaç promil çıkar?"ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik uygulamasında 1.48 promil alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü, trafik polislerine, 1 şişe içki içince kaç promil çıktığını sordu.

Alkollü araç kullanırken yakalanan aday sürücü: " 1 şişe içki kaç promil çıkar?"

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik uygulamasında 1.48 promil alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü, trafik polislerine, 1 şişe içki içince kaç promil çıktığını sordu. Aday sürücü olduğu belirlenen Mehmet Y.'ye bin 823 TL para cezası uygulanırken, aday sürücülüğü belgesi de iptal edildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Antalya Caddesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında durdurularak kontrolü yapılan 07 D 5728 plakalı araç sürücüsü Mehmet Y.'nin 1.48 promil alkollü olduğu belirlendi. Aday sürücü olduğu belirlenen Mehmet Y., Trafik Polislerine ısrarla; 1 şişe içki çince kaç promil çıkar sorusunu sordu. Şelale Polis Karakoluna götürülen alkollü sürücüye bin 823 TL para cezasının yanı sıra aday sürücü belgesi de iptal edildi.

Alkollü araç kullanırken yakalanan aday sürücü: 1 şişe içki kaç promil çıkar?
Alkollü araç kullanırken yakalanan aday sürücü: 1 şişe içki kaç promil çıkar?
Alkollü araç kullanırken yakalanan aday sürücü: 1 şişe içki kaç promil çıkar?
Alkollü araç kullanırken yakalanan aday sürücü: 1 şişe içki kaç promil çıkar?
Alkollü araç kullanırken yakalanan aday sürücü: 1 şişe içki kaç promil çıkar?
Alkollü araç kullanırken yakalanan aday sürücü: 1 şişe içki kaç promil çıkar?
Alkollü araç kullanırken yakalanan aday sürücü: 1 şişe içki kaç promil çıkar?
Alkollü araç kullanırken yakalanan aday sürücü: 1 şişe içki kaç promil çıkar?
Alkollü araç kullanırken yakalanan aday sürücü: 1 şişe içki kaç promil çıkar?

YORUMLAR
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Alkollü sürücü frene basmayınca iki aracı biçti; o anlar kameraya yansıdı Alkollü sürücü frene basmayınca iki aracı biçti; o anlar kameraya yansıdı 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü alkollü çıktı 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü alkollü çıktı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü araç kullanırken yakalanan aday sürücü: ' 1 şişe içki kaç promil çıkar?' - Son Dakika


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