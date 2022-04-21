Hemşire Muhammed Aslan için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi - Son Dakika
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Hemşire Muhammed Aslan için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi

21.04.2022 13:44

Sultangazi Kent Ormanı'nda cesedi bulunan erkek hemşire Muhammed Aslan için cenaze namazı öncesinde görev yaptığı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.

Sultangazi Kent Ormanı'nda cesedi bulunan erkek hemşire Muhammed Aslan için cenaze namazı öncesinde görev yaptığı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Muhammed Aslan geçtiğimiz Cuma günü kaybolmuştu. 6 gündür kendisinden haber alınmayan erkek hemşire Muhammet Aslan'ı bulmak için ekipler harekete geçmiş, arama çalışmalarının ardından Muhammet Aslan'ın cesedi Sultangazi Kent Ormanı'nda bulunmuştu. Muhammed Aslan için Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mesai arkadaşları tarafından tören düzenlendi. Törene katılan mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Okunan duaların ardından Aslan için helallik alındı.

"HAKKIMIZI SONUNA KADAR HELAL EDİYORUZ"

Törende konuşan bir hastane yöneticisi, "Sorumluluklarında hiçbir zorluk çıkarmadı. Biz Haseki olarak çok büyük bir aileyiz. Çalışan arkadaşlarımızla çok sıkıntılar yaşıyoruz ama onunla hiçbir sıkıntı yaşamadık. Aksine hastaların birinci derece yakını annesi ve babası gibi baktı. Hiç tanımadıkları hastalara bile çorbalarını alarak bizzat içirdi. Biz tüm hastane ekibi olarak ondan razıyız. Hakkımızı sonuna kadar helal ediyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah da kendisinden razı olur. Hepinize tekrar başsağlığı diliyorum. Ailesine Allah'tan sabır diliyorum" dedi.

(Caner Sönmez - Davut Has/İHA)

Hemşire Muhammed Aslan için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi
Hemşire Muhammed Aslan için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi
Hemşire Muhammed Aslan için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi
Hemşire Muhammed Aslan için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi

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Kaynak: İHA

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