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Son dakika haber... Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmakla suçlanan başhekime dava açıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmakla suçlanan başhekime dava açıldı

17.06.2021 17:13
Son dakika haber... Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmakla suçlanan başhekime dava açıldı, System.String[]

Son dakika haberleri: ANTALYA Kumluca Devlet Hastanesi'nde, görev yerini terk ettikleri gerekçesiyle 2 hemşireye 500 kez, "Ben salağım, servisimden başka servise gittim" yazdırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada başhekimlik görevinden alınan Uzm. Dr.

ANTALYA Kumluca Devlet Hastanesi'nde, görev yerini terk ettikleri gerekçesiyle 2 hemşireye 500 kez, "Ben salağım, servisimden başka servise gittim" yazdırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada başhekimlik görevinden alınan Uzm. Dr. Ayşegül Alkan hakkında,  'hakaret' suçlamasıyla iddianame hazırlanıp, dava açıldı.

Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ayşegül Alkan, geçen yıl 13 Aralık günü servis kontrolleri sırasında, hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin'in yerlerinde olmadığını belirledi. İddiaya göre Başhekim Alkan, diğer birim müdürlerinin de olduğu bir ortamda azarladığı hemşirelere, görev yerini terk ettikleri gerekçesiyle kağıda 500 kez, "Ben salağım, servisimden başka servise gittim" yazmalarını söyledi.

7 SAYFALIK METİNHemşireler Çalışkan ve Yetkin ise, görev yerlerini terk etmediklerini öne sürerek, yazıyı yazmaya karşı çıkıp, resmi disiplin yönetmeliğinin uygulanmasını talep etti. Başhekim Alkan'ın talebi kabul etmemesi üzerine 2 hemşire, 7 A4 kağıdına 500 kez "Ben salağım, servisimden başka servise gittim" yazdı. Altına da "Başhekimin ısrarı ile kaleme alınmıştır" notunu düştü.İKİ SORUŞTURMA BİRDENDaha sonra hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin, mobbinge uğradıklarını belirterek, Başhekim Uzm. Dr. Ayşegül Alkan hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Sağlık Müdürlüğü iddialar üzerine geniş kapsamlı inceleme başlatırken, Sağlık Bakanlığı da duruma el koydu. Başhekim Uzm. Dr. Ayşegül Alkan hakkında hem bakanlık hem de İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı. Olaydan sonra yapılan inceleme ve soruşturma sonucu Uzm. Dr. Ayşegül Alkan, Kumluca Devlet Hastanesi başhekimlik görevinden alınarak asli görevine iade edildi.BAKAN KOCA: BÖYLE BİR DAVRANIŞI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİRSağlık Bakanı Fahrettin Koca da o dönem, olayla ilgili açıklama yaparak, "Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi görevinden uzaklaştırıldı. Hakkında disiplin soruşturması başlatılan Başhekimin sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir. Böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Başhekim Uzm. Dr. Ayşegül Alkan ise o dönem, iddialara yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verip, olayın gerçeği yansıtmadığını söyledi.İDDİANAME HAZIRLANDIOlayla ilgili soruşturmayı yürüten Kumluca cumhuriyet savcılığı tarafından Ayşegül Alkan hakkında 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Kumluca Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin ardından olayla ilgili dava açıldı. Davanın bugün görülmesi beklenen ilk duruşması, görevli hakimin sağlık sorunları nedeniyle ertelendi.

Öte yandan bu olayın ardından Uzm. Dr. Ayşegül Alkan'ın Finike Devlet Hastanesi'ne atandığı, hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin'in ise Kumluca'daki görevlerine devam ettiği belirtildi.


- Antalya
Son dakika haber... Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmakla suçlanan başhekime dava açıldı
Son dakika haber... Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmakla suçlanan başhekime dava açıldı
Son dakika haber... Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmakla suçlanan başhekime dava açıldı
Son dakika haber... Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmakla suçlanan başhekime dava açıldı
Son dakika haber... Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmakla suçlanan başhekime dava açıldı
Son dakika haber... Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmakla suçlanan başhekime dava açıldı
Son dakika haber... Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmakla suçlanan başhekime dava açıldı

Devlet Hastanesi, Hakaret, Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmakla suçlanan başhekime dava açıldı - Son Dakika


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