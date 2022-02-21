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Hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı - Son Dakika

Hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı

21.02.2022 12:19
Hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı

Van'ın İpekyolu ilçesinde ray temizleme aracıyla kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde ray temizleme aracıyla kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan açık hayvan pazarı yakınlarında meydana geldi. Hemzemin geçitte ray temizleme aracıyla sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 EJ 232 plakalı Ford marka kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekiplerinin titiz çalışması sonucu kamyonette bulunan 4 yaralı çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

(Yunus Tuğrul/ İHA)

Hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı
Hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı
Hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı
Hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı
Hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı
Hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı
Hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı
Hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı
Hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı

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Hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı Hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı Başkan Vekili Aydın'dan Yüzbaşıoğlu Caddesi esnafına ziyaret Başkan Vekili Aydın'dan Yüzbaşıoğlu Caddesi esnafına ziyaret İpekyolu Belediyesi'nden kadınlara ücretsiz saç ve cilt bakımı İpekyolu Belediyesi'nden kadınlara ücretsiz saç ve cilt bakımı

Bostaniçi, İpekyolu, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı - Son Dakika


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