Son dakika haber! Hemzemin geçitte yük treni tırı biçti: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber! Hemzemin geçitte yük treni tırı biçti: 2 yaralı

26.01.2021 02:00

Gelen son dakika haberlerine göre Hemzemin geçitte yük treni tırı biçti: 2 yaralı Trenin çarptığı alçı yüklü tır kaza sonrası hurdaya dönerken alçılar etrafa saçıldı Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitten geçmek isteyen tır ile trenin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Hemzemin geçitte yük treni tırı biçti: 2 yaralı

Trenin çarptığı alçı yüklü tır kaza sonrası hurdaya dönerken alçılar etrafa saçıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitten geçmek isteyen tır ile trenin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası tır hurdaya döndü.

Kaza, Pazarcık İlçesi Kartalkaya Bulvarı üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Elazığ istikametinden Adana istikametine gitmekte olan C.A. idaresindeki E 6803 sefer numaralı yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan A.K. yönetimindeki 58 AAE 558 plakalı alçı yüklü tıra çarptı. Tırı önüne alan tren, 40 metre sürükledikten sonra durabildi. Kazada yük treninin lokomotif kısmı raylardan çıkarak elektrik direklerini parçaladı. Yaralanan tır şoförü kendi imkanlarıyla araçtan çıkabildi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve afad ekibi sevk edildi. Yaralanan tır şoförü ve hafif yaralanan makinist olay yerine gelen ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan hemzemin geçidin üzerinde bulunduğu D100 karayolu trafiğe kapatıldı. Yol üzerinde uzun kuyruklar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haber! Hemzemin geçitte yük treni tırı biçti: 2 yaralı
Son dakika haber! Hemzemin geçitte yük treni tırı biçti: 2 yaralı
Son dakika haber! Hemzemin geçitte yük treni tırı biçti: 2 yaralı
Son dakika haber! Hemzemin geçitte yük treni tırı biçti: 2 yaralı

Kahramanmaraş, Kartalkaya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Hemzemin geçitte yük treni tırı biçti: 2 yaralı - Son Dakika


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