Son dakika haber: Hentbolda 2 erteleme maçı oynandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig ve Erkekler Süper Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 1'er müsabaka oynandı.
Kadınlar Süper Lig 5. hafta erteleme maçında Yenimahalle Belediyespor, sahasında Elazığ Sosyal Yardımlaşma'yı 38-27 mağlup etti.
Erkekler Süper Lig'de ise 3. haftanın tehir edilen karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi'yi 23-21 yendi.
- Kaynak: AA
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