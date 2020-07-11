Son dakika haber... Hentbolda 2020-2021 sezonunda liglerin başlama tarihleri belli oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 2020-2021 sezonunda liglerin başlama tarihlerinin belirlendiğini duyurdu.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda Kadınlar ve Erkekler Süper Lig ile 1. Lig müsabakalarının planlanan başlangıç tarihleri, THF Teknik Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucunda şu şekilde oluştu:

Erkekler Süper Lig: 26 Eylül

Kadınlar Süper Lig: 27 Eylül

Erkekler 1. Lig: 4 Ekim

Kadınlar 1. Lig: 3 Ekim

Bu arada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşabilecek yeni duruma göre tarihlerin revize edilebileceği belirtildi.