Son dakika haber... Hentbolda 2020-2021 sezonunda liglerin başlama tarihleri belli oldu - Son Dakika

Son dakika haber... Hentbolda 2020-2021 sezonunda liglerin başlama tarihleri belli oldu

Son dakika haberlerine göre Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 2020-2021 sezonunda liglerin başlama tarihlerinin belirlendiğini duyurdu.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 2020-2021 sezonunda liglerin başlama tarihlerinin belirlendiğini duyurdu.

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Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda Kadınlar ve Erkekler Süper Lig ile 1. Lig müsabakalarının planlanan başlangıç tarihleri, THF Teknik Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucunda şu şekilde oluştu:

Erkekler Süper Lig: 26 Eylül

Kadınlar Süper Lig: 27 Eylül

Erkekler 1. Lig: 4 Ekim

Kadınlar 1. Lig: 3 Ekim

Bu arada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşabilecek yeni duruma göre tarihlerin revize edilebileceği belirtildi.

Türkiye, Eylül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 09:53 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Hentbolda 2020-2021 sezonunda liglerin başlama tarihleri belli oldu - Son Dakika Spor
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