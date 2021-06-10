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Son dakika haber: Her yer kuruyor, bu gölün su seviyesi artıyor - Son Dakika

Son dakika haber: Her yer kuruyor, bu gölün su seviyesi artıyor

10.06.2021 10:12

Son dakika haberi: Her yer kuruyor, bu gölün su seviyesi artıyor Kuraklığın yaşandığı Erzurum'da gizemli göldeki artan su seviyesi şaşırtıyor Kuraklığın yaşandığı köyde bir tek o göl kurumadı Erzurum'da kış mevsiminde sıfırın altında 40 derecede dahi donmayan ve gizemli göl olarak da anılan Balıklı Göl bu...

Her yer kuruyor, bu gölün su seviyesi artıyor

Kuraklığın yaşandığı Erzurum'da gizemli göldeki artan su seviyesi şaşırtıyor

Kuraklığın yaşandığı köyde bir tek o göl kurumadı

ERZURUM - Erzurum'da kış mevsiminde sıfırın altında 40 derecede dahi donmayan ve gizemli göl olarak da anılan Balıklı Göl bu kez görenleri soğuk havada değil sıcak havada şaşırttı. Son yılların en büyük kuraklığıyla mücadele eden Erzurum'da, tüm sulak alanlar kurumaya başlarken gizemli gölde bunun tam tersi yaşandı ve gölün su seviyesi yükseldi. Etrafında ki tüm göllerin ve nehirlerin kuruduğu Balıklı Göl artan su seviyesiyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesinde yer alan Balıklı Göl gizemli haliyle dikkat çekiyor. Soğuğun başkenti olan Erzurum'da kış mevsiminde eksi 40'larda dahi donmayarak meşhur olan Balıklı Göl bu kez ziyaretçilerini haziran ayında şaşırttı.

Son 50 yılın en kurak dönemini yaşayan Erzurum'da tüm göller ve sulak alanlar kuruma tehlikesi altında. Göllerin birçoğunun kuruduğu birçoğunun ise sularının yavaş yavaş çekildiğinin görüldüğü Erzurum'da Balıklı Göl'ün debisinin artması görenleri şaşkına çeviriyor. Her yıl olduğundan daha fazla su miktarına sahip olan göl gizemini iyice arttırdı.

Kaynağı bulunamayan gölün suyu temizlenmek için boşaltılsa dahi su topraktan yeniden yükselmeye başlıyor. Balık tutmanın yasak olduğu köyde çeşitli hastalıklardan ölen balıklar ise gölün hemen yanına yapılan özel mezarlıklara defnediliyor. Öte yandan köylüler tarafından kutsal olarak görülen göl romatizma ağrılarına ise son veriyor. Gölün bulunduğu ve bin 100 kişinin yaşadığı Söğütlü Mahallesinde romatizma hastalığı olan hiç kimse bulunmuyor.

"Her zamankinden daha fazla su var"

Söğütlü Mahallesi Muhtarı Seyfettin Küçükler, her yerin kuruduğu dönemde gölün su seviyesinin yükseldiğini kaydederek, " Burası bize Allah'ın bir lütfudur. Şuan bu kuraklıkta bizim arazimizi sulayan yer burasıdır. Kurumayı bırakın bu gölün suyu iyice artıyor. Ama arazilerimiz kuraklıktan dolayı çok zor durumda. Köyümüzde yüzde 99 kuraklık varken Balıklı Gölünün bulunduğu alan dahi yemyeşil durumda. Tarlalarımız maalesef tam tersi kurumuş durumdalar. Bu göl kışın tarihte eksi 50 dereceleri gördü yine donmadı. Bu göl kışın donmaz. Burası Allah'ın bize bir hediyesidir. Bu kuraklıkta her zamankinden daha fazla su var şuanda burada. Misafirlerimiz halen burayı ziyarete geliyor. Gelenler şaşırıyor bu kuraklıkta bu gölün artan suyunu görünce. Ama biz köy halkı olarak hiç şüphe etmiyoruz buradan. Bu mahallede su sayesinde romatizmalı kimse yok. Yurt dışından gelenler dahi var. Bu balıkları biz besliyoruz. Tutulmaları yasaktır." dedi.

" 83 yaşındayım böyle kuraklık görmedim"

Köy sakinlerinden Ekrem Özdemir ise kendisinin daha önce bu denli bir kuraklık yaşamadığını buna rağmen gölün suyunun kurumadığını belirterek, " Kışın buranın suyunu geçtim aktığı yerler dahi donmuyor. Gençken burada yıkanırdık. Çevremizde her yer kurudu. Kurumayan bir yer görmedim. Topraklar hep kurudu. Ekinlerimiz büyümüyor. Vatandaşlarımız kuraklıktan dolayı zor durumda. Cuma günleri yağmur duası ediyoruz. Ben 83 yaşındayım böyle bir kuraklık görmedim. Böyle kuraklık görmedim ama göl yine de kurumaz" şeklinde konuştu.

Son dakika haber: Her yer kuruyor, bu gölün su seviyesi artıyor
Son dakika haber: Her yer kuruyor, bu gölün su seviyesi artıyor
Son dakika haber: Her yer kuruyor, bu gölün su seviyesi artıyor
Son dakika haber: Her yer kuruyor, bu gölün su seviyesi artıyor

Haziran, Aziziye, Erzurum, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Her yer kuruyor, bu gölün su seviyesi artıyor - Son Dakika


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