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Son dakika haber: Herkes seferber oldu ama Kıyıkışlacık'ta alevler yeniden yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber: Herkes seferber oldu ama Kıyıkışlacık'ta alevler yeniden yükseldi

04.08.2021 20:20
Son dakika haber: Herkes seferber oldu ama Kıyıkışlacık'ta alevler yeniden yükseldi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'da bir haftadır devam eden yangınlarda alevler bir türlü dinmiyor.

Muğla'da bir haftadır devam eden yangınlarda alevler bir türlü dinmiyor. Akşam saatlerinde rüzgarın da etkisi ile Kıyıkışlacık'ta yangın yeniden alevlendi.

Alevlerin yeniden yükseldiğini gören çevre sakinleri söndürme ekiplerine yardımcı olmak ve yangını söndürmek için adeta seferber oldu. Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akbük sınırına doğru ilerleyen yangında alevlerle mücadeleyi arazinin yapısı ve rüzgarı etkisi zorlaştırıyor. Bölgede çok sayıda iş makinası görev yaparken dozer ve greyderler de henüz yanmamış bölge ile yanan bölgeler arasında açma çalışması yapıyor. - MUĞLA

Son dakika haber: Herkes seferber oldu ama Kıyıkışlacık'ta alevler yeniden yükseldi
Son dakika haber: Herkes seferber oldu ama Kıyıkışlacık'ta alevler yeniden yükseldi
Son dakika haber: Herkes seferber oldu ama Kıyıkışlacık'ta alevler yeniden yükseldi
Son dakika haber: Herkes seferber oldu ama Kıyıkışlacık'ta alevler yeniden yükseldi
Son dakika haber: Herkes seferber oldu ama Kıyıkışlacık'ta alevler yeniden yükseldi
Son dakika haber: Herkes seferber oldu ama Kıyıkışlacık'ta alevler yeniden yükseldi
Son dakika haber: Herkes seferber oldu ama Kıyıkışlacık'ta alevler yeniden yükseldi

Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Herkes seferber oldu ama Kıyıkışlacık'ta alevler yeniden yükseldi - Son Dakika


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