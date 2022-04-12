Son dakika haber... HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE KUZENİNİ ÖLDÜRDÜ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber... HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE KUZENİNİ ÖLDÜRDÜ; O ANLAR KAMERADA

12.04.2022 12:08

Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde Nuri Aslan (55), eşiyle birlikte işlek caddede yürürken kuzeni Emin Aslan (46) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde Nuri Aslan (55), eşiyle birlikte işlek caddede yürürken kuzeni Emin Aslan (46) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alanya Caddesi'nde önceki gün Emin Aslan, karşıdan eşiyle birlikte yürüyerek gelen amcasının oğlu Nuri Aslan'a tabancayla defalarca ateş etti. Nuri Aslan yere yığılırken, eşi ve çevredekiler Emin Aslan'ı uzaklaştırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından Nuri Aslan hastaneye kaldırıldı. Emin Aslan ise polis tarafından gözaltına alındı. Nuri Aslan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Nuri Aslan'ın cenazesi otopsinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Emin Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika haber... HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE KUZENİNİ ÖLDÜRDÜ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber... HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE KUZENİNİ ÖLDÜRDÜ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber... HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE KUZENİNİ ÖLDÜRDÜ; O ANLAR KAMERADA

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Emin Aslan, Nuri Aslan, Alanya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE KUZENİNİ ÖLDÜRDÜ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE KUZENİNİ ÖLDÜRDÜ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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