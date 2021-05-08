Son dakika haber... 'HES' koduyla girilen kumarhanelere, jandarmadan nefes kesen operasyon: 220 kişiye 1 milyon 57 bin TL ceza - Son Dakika

Son dakika haber... 'HES' koduyla girilen kumarhanelere, jandarmadan nefes kesen operasyon: 220 kişiye 1 milyon 57 bin TL ceza

08.05.2021 08:40

Son dakika haberi... 'HES' koduyla girilen kumarhanelere, jandarmadan nefes kesen operasyon: 220 kişiye 1 milyon 57 bin TL cezaİZMİR'in Bornova ilçesinde jandarma, 'HES' kodu ile girildiği iddia edilen kumarhanelere nefes kesen operasyon yaptı.

'HES' koduyla girilen kumarhanelere, jandarmadan nefes kesen operasyon: 220 kişiye 1 milyon 57 bin TL ceza

İZMİR'in Bornova ilçesinde jandarma, 'HES' kodu ile girildiği iddia edilen kumarhanelere nefes kesen operasyon yaptı. Kumarhane işletmecileri kapıları güçlendirerek kırılmasını önlemeye çalışsa da, komandolar koçbaşı ile duvarları kırarak içeri girdi. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan kişiler, gizli bölmelerde saklanırken bulundu. 4 ayrı kumarhaneye yapılan operasyonda, 220 kişiye toplam 1 milyon 57 bin 100 lira ceza kesildi. Öte yandan, kumarhane sahiplerinin gelen müşterilere 'HES' kodu sorgulaması yaptığı ileri sürülürken, kumarhane içerisinde maske ve dezenfektan gibi malzemelerin bulunduğu da görüldü.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasında, depo, hayvan çiftliği, iş hanı ve apartman gibi yerleri kumarhaneye çeviren kişilere göz açtırmıyor. Kumarhanelere yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, jandarma ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Egemenlik Mahallesi'nde bulunan 3 farklı kumarhaneyi tespit ederek, faaliyetlerini sürdürdüğünü belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin sonrası jandarma ekipleri, harekete geçti. Jandarma, ilk operasyonu sanayi sitesi içerisinde bulunan bir depoya yaptı. Deponun birçok noktasına kumarhane işletmecileri tarafından güvenlik kamerasının takılarak önlem alındığı gözlendi. Ayrıca, depo girişindeki kapıya da kırılmaması için çok sayıda kilit takıldığı görüldü. Bunun üzerine komandolar, koçbaşı ile kapının yanındaki duvara delik açarak mekana baskın yaptı. Depoya yapılan operasyonda tombala oynadığı belirlenen 85 kişi yakalandı.

Kameralardan jandarmanın geldiğini gören kişiler ise tombala oynanmasında kullanılan aletler ile mekanlardaki bazı gizli bölmelere saklanmaya çalıştı. Kameraları gördüğünde şaşkınlığını gizleyemeyen bir kişi, 'Selamun aleykümö derken, diğer kişiler görüntülenmemek için saklanmak istedi. Yapılan kontrollerde, gizli bölmelerde saklanan kişiler, jandarma ekipleri tarafından çıkartıldı.

OPERASYON SIRASINDA İKİNCİ MEKAN BULUNDU

Çevrede inceleme yapan jandarma ekipleri, kumarhanenin paralelinde bir mekan daha olduğunu belirledi. İkinci mekana yapılan baskında da, 23 kişi suçüstü yakalandı. Toplamda 108 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymamak ve kumar oynamak suçlarından 518 bin 940 lira para cezası uygulandı.

ELEKTRİK PANOSUNUN ARKASINDA GİZLİ BÖLME

Operasyona devam eden ekipler, 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki bir kumarhaneye baskın yaptı. Kumarhanede az kişinin olması üzerine durumdan şüphelenen jandarma, çevrede yaptığı incelemede 5'inci kattaki elektrik panosunun ardında gizli bir kapı olduğunu belirledi. Panonun ardındaki kapıyı koçbaşı ile kıran jandarma ekibi, çok sayıda kişiyi burada saklanırken buldu.

Jandarma ekiplerinin incelemesinde aynı apartmanın 3'üncü katında da bir kumarhane olduğu ortaya çıktı. İki kumarhanede yakalanan toplam 112 kişiye, 538 bin 160 lira para cezası kesildi.

'HES' KODLU, DEZENFEKTANLI KUMARHANE

Operasyonun ardından yapılan incelemelerde, kumarhane işletmecilerinin gelen müşterilere Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yaptığı iddia edildi. Ayrıca, mekanlarda dezenfektan ve maske bulundurulduğu ortaya çıktı. Baskınlarda, işletmecilere cezai işlem uygulandı.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE İKİNCİ BASKIN

Öte yandan, sanayi sitesi içerisindeki depoya 4 ay önce de baskın düzenlendi. Kumarhanede, "İçerisi şampiyonlar ligi, pırlantacılar, galericiler. İzmir'in tüm elit insanları burada" yazısıyla dikkat çeken panonun kaldırmadığı görüldü.

Son dakika haber... 'HES' koduyla girilen kumarhanelere, jandarmadan nefes kesen operasyon: 220 kişiye 1 milyon 57 bin TL ceza
Son dakika haber... 'HES' koduyla girilen kumarhanelere, jandarmadan nefes kesen operasyon: 220 kişiye 1 milyon 57 bin TL ceza
Son dakika haber... 'HES' koduyla girilen kumarhanelere, jandarmadan nefes kesen operasyon: 220 kişiye 1 milyon 57 bin TL ceza
Son dakika haber... 'HES' koduyla girilen kumarhanelere, jandarmadan nefes kesen operasyon: 220 kişiye 1 milyon 57 bin TL ceza

Türk Lirası, Kumarhane, HES kodu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 'HES' koduyla girilen kumarhanelere, jandarmadan nefes kesen operasyon: 220 kişiye 1 milyon 57 bin TL ceza - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı, sosyal medyada paylaştı Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı, sosyal medyada paylaştı Ticaret Bakanlığı'nda kritik atama! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı da görevden alındı Ticaret Bakanlığı'nda kritik atama! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı da görevden alındı Pandemi nedeniyle çalışamayan ortantal Didem isyan etti: Kiramı ve faturalarımı ödeyemiyorum Pandemi nedeniyle çalışamayan ortantal Didem isyan etti: Kiramı ve faturalarımı ödeyemiyorum AK Parti'nin sildiği çizgi film videosuyla ilgili yeni iddia: Paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı AK Parti'nin sildiği çizgi film videosuyla ilgili yeni iddia: Paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti

Son Dakika Haberleri
09:13 Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı
09:06 Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı, sosyal medyada paylaştı
18:06 MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek
17:56 AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi
17:56 Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu
17:53 Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı
17:45 Semt pazarlarına haftada bir gün izin çıktı! İşte yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri
17:30 Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti
17:11 Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur
16:59 Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı         
09:14
Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı! İsrail polisine Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı! İsrail polisine Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi         
07:37
Fransız ekibi Lille, Burak Yılmaz'la şampiyonluğa koşuyor Fransız ekibi Lille, Burak Yılmaz'la şampiyonluğa koşuyor         
00:16
Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul dahil 26 kente kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul dahil 26 kente kuvvetli yağış geliyor         
23:34
Camdaki Kız dizisinin başrolü Nur Sürer, bekaret testi sahnesi hakkında ilk kez konuştu Camdaki Kız dizisinin başrolü Nur Sürer, bekaret testi sahnesi hakkında ilk kez konuştu         
22:02
Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi         
19:55
Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı         
18:42
Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı         
17:34
Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi         
17:15
Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı         
16:59
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak         
14:04
"20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir         
13:16
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı         
10:39
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 09:21:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... 'HES' koduyla girilen kumarhanelere, jandarmadan nefes kesen operasyon: 220 kişiye 1 milyon 57 bin TL ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement