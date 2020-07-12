Son dakika haber... Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Son dakika haber... Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberlerine göre Orman Bölge Müdürlüğü ve Harp Okulu ekipleri, Heybeliada'da çıkan orman yangınına helikopter, uçak ve çak sayıda itfaiye aracıyla müdahale etti.

Orman Bölge Müdürlüğü ve Harp Okulu ekipleri, Heybeliada'da çıkan orman yangınına helikopter, uçak ve çak sayıda itfaiye aracıyla müdahale etti. 5-6 hektarlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı.

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İstanbul Heybeliada'da saat 17.30 sularında orman yangını çıktı. Yangına ilk olarak İBB İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Harp Okulu ekipleri tarafından müdahale edildi. Büyükada İtfaiye ekipleri ile Anadolu yakasındaki itfaiye istasyonlarından ekipler çıkarma gemileri ile bölgeye geçerek yangına müdahale çalışmalarına başladı. 1 çıkarma gemisi, 17 araç ve 51 personelle söndürme çalışmalarına katıldı.


Bölgede Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekibi ile Harp Okulu da 5 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağı ile söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın, 19.45 itibariyle kontrol altına alındı. Ekiplerin karadan ve havadan soğutma çalışmaları devam ediyor.


Bakan Pakdemirli ve Vali Yerlikaya, Heybeliada'ya gitti


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İstanbul Valisi Yerlikaya, incelemelerde bulunmak üzere yangın bölgesine gitti. Yerlikaya, buradaki incelemelerinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yangın 19.45'te kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Heybeliada, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 21:21 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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