Son dakika haber... Hidrojen enerjili otomobilde Avrupa'ya Türk tasarım damgası - Son Dakika

Son dakika haber... Hidrojen enerjili otomobilde Avrupa'ya Türk tasarım damgası

Son dakika ekonomi haberine göre Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu UMAKİT ekibi, hidrojen enerjili araç dalında geliştirdikleri üç özgün ve yenilikçi sistem ile 30'dan fazla ülkeden katılan 140 takım arasından İnovasyon kategorisinde 1.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu UMAKİT ekibi, hidrojen enerjili araç dalında geliştirdikleri üç özgün ve yenilikçi sistem ile 30'dan fazla ülkeden katılan 140 takım arasından İnovasyon kategorisinde 1.'lik elde ederek son 3 yılda iki kez 'Avrupa Şampiyonluğu', bir kez de Avrupa 2.liği unvanına sahip oldu.

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1939 yılından beri düzenlenen uluslararası alternatif enerjili araçların yarıştığı ve dünyanın en prestijli mühendislik yarışmasından biri olan Shell Eco Marathon Avrupa 2020 Yarışması'nda, Bursa Uludağ Üniversitesi UMAKİT ekibi geliştirdiği üç farklı özgün ve yenilikçi sistem sayesinde 'İnovasyon' kategorisinde 1.'lik elde etti. 3 yıl içerisinde iki Avrupa Şampiyonluğu ve bir Avrupa 2.liği kazanarak kırılması zor bir derece elde eden gençler, Türk bayrağını en üste çıkarmanın haklı gururunu yaşıyor.


Sürdürülebilir Ekonomi Ödülü'nü aldı


BUÜ'lü öğrenciler, sadece Avrupa Şampiyonluğu ile yetinmiyor. UMAKİT takımının tasarladığı doğa dostu hidrojen enerjili araçları ile yarışmada "Sürdürülebilir Ekonomi" ödülü kategorisinde de yine birincilik elde etti. İlk kez 2018 yılında Londra'da düzenlenen yarışmada en verimli hidrojen enerjili araç olarak Avrupa Şampiyonu olmayı başaran ilk Türk ekibi olan UMAKİT, 2019 yılında "Avrupa İnovasyon 2.si" olma başarısı gösterdikten sonra, 2020 yılında da 2 farklı kategoride Avrupa birinciliğine ulaşmayı başardı. Ekip ayrıca, araç verimliliğini yüzde 10 arttıran inovatif iki serbestlik dereceli yönlendirme sistemi, tekerlek grubu kütlesinin yüzde 25 azaltan tekerlek içi süspansiyon sistemi ve mekanik dişli kutusu yerine ikame ettirilen manyetik dişli kutusu tasarımları ile "Teknik İnovasyon" ödülünü de aldı. Geleceğin çevreci aracını geliştiren UMAKİT ekibi, egzozdan su buharı ile birlikte dışarıya atılan tepkimeye girmemiş hidrojeni tekrar kullanımına olanak sağlayarak yakıt sarfiyatını önleyen ve geçmiş yıllarda farklı mühendislik projelerinde kullandığı, atık durumdaki mekanik parçaların iyileştirilerek tekrar kullanımına olanak sağlayan projeleriyle "Sürdürülebilir Ekonomi" ödülüne layık görüldü.


"Üniversitemizin ve ülkemizin övünç kaynağısınız"


Elde ettikleri başarının ardından UMAKİT ekibini tebrik eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, alınan ödüllerin azimli çalışmanın doğal bir sonucu olduğunu söyledi. Gençlerin yaptıkları çalışmaları yakından takip ettiğini ve her anlamda destek verdiğini belirten Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; "Yaptığınız başarılı ve gayretli çalışmalar, ürettiğiniz projeler ve aldığınız ödüllerden dolayı tüm Üniversite olarak gururlanıyoruz. Sadece Üniversitemizin değil, bu ülkenin de övünç kaynağısınız. Çalışmalarınız aynı zamanda Türkiye'nin yerli ve milli üretim sürecini destekleyecek projelerdir. Özellikle yerli otomobilin geliştirilmesi anlamında belki de bu projeler ilham kaynağı olacaktır. Gelecekte sizlerin de bu alanda önemli işler yapacağınıza yürekten inanıyorum. Çalışmalarınıza aynı kararlılık ile devam etmeniz ve başarı çıtanızı sürekli olarak yukarılara çıkarmanızı arzu ediyoruz" dedi.


"Pandemi sürecinde projeleri geliştirdik"


Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu danışmanlığında, Araş. Gör. Mert Ali Özel, Alican Yüksek, Furkan Avcı, Batuhan Temiz, Adem Karaketir, Çağatay Karademir, Ömer Sel, Tuğçe Kökenli, Oğuzhan Aydın, Emirhan Dereli, Arda Özyaz'dan oluşan UMAKİT ekibinin takım kaptanı Alican Yüksek: "Zorlu pandemi sürecinde ekip olarak projelerimizi geliştirmeye evlerimizden devam ettik. Kurulduğu günden bu yana ilklere imza atan, özgün ve inovatif sistem tasarımlarına her geçen gün yenilerini ekleyen ve mevcut sistemleri geliştiren UMAKİT ailesi olarak ülkemize bu alanda destek olmaya devam etmekteyiz. Bu zorlu süreçte bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, başta ailelerimiz olmak üzere, danışman hocamız Sayın Akın Burak Etemoğlu'na, Rektörümüz Sayın Ahmet Saim Kılavuz'a ve yönetimine, maddi ve manevi desteklerini bizlerden esirgemeyen tüm sponsorlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz." diye konuştu. - BURSA

Ekonomi, Avrupa, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Hidrojen enerjili otomobilde Avrupa'ya Türk tasarım damgası - Son Dakika Ekonomi

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