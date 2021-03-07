Son dakika haber... Hilmi Güler'e önemli görev - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 47 üye devletten 150 binin üzerinde yerel ve bölgesel yönetimi temsil eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne asil üye olarak seçildi. Başkan Güler, 2021-2026 yılları arasında Türkiye'yi temsil edecek heyette yer alacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla önemli bir görev verildi. Başkan Güler, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde (YBYK) asil Yerel Meclis Üyesi olarak görev yapacak. Kongre, Avrupa çapında 100 binin üzerinde yerel ve bölgesel yönetimin seçilmiş temsilcilerinin, sorunlarını tartıştıkları, deneyimlerini paylaştıkları ve görüşlerini hükümetlere ifade edebildikleri bir forum ortamı sağlıyor. - ORDU